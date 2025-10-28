Javier López (52), abogado, sobre la inversión en su despacho: "La decoración nos ha costado más de 1.000.000 euros"

La historia de Javier López no es la de un empresario cualquiera. Consiguió una fortuna millonaria al fundar su empresa ‘CreditServices’, un bróker de intermediación hipotecaria que llegó a tener más de 1.000 oficinas y 7.000 colaboradores en más de 20 países.

Sin embargo, la crisis del 2008 lo dejó en la ruina, acumulando una deuda millonaria y obligándolo a empezar de cero. Utilizó su experiencia para fundar un despacho de abogados, Área Jurídica Global, especializado en renegociaciones de deuda y cláusulas abusivas, que le devolvió a su estatus de millonario.

Actualmente, este despacho cuenta con al menos 66 empleados, según su Linkedin, y tiene oficinas disponibles en todas las capitales de provincia. Además, según Javier, su volumen de negocio es infinito: "Nos entran al menos 100 clientes todos los días", señala.

En un nuevo episodio de Tengo un Plan, podcast de éxito realizado por los aragoneses Sergio Beguería y Juan Domínguez, este abogado da consejos muy valiosos para quienes deseen seguir el camino del emprendimiento. Una tendencia muy al alza en la actualidad.

Las claves de Javier López para crear riqueza y errores a evitar

1) Emprender sin miedo al fracaso:

La filosofía de Javier, habiendo vivido las dos caras de la moneda, sigue siendo la misma que cuando empezó: “Hay que emprender en la vida. Si trabajas para otro nunca saldrás de pobre”.

El miedo muchas veces es el mayor enemigo del éxito empresarial. “No tengas miedo, aunque tengas que cerrar un negocio con 50 años”, añade. Lo importante, como señala, es aventurarse y tomar acción.

2) El valor del esfuerzo

“Se puede estudiar y trabajar. El perezoso dirá que no”, afirma. Considera que quien quiere salir adelante debe sacrificar ocio, horarios y descanso. Además, “no tiene por qué estar todo impecable” para comenzar. Ya que si esperas a que todo esté listo para actuar, nunca lo estará.

3) Adaptarse al mundo digital

“No siempre triunfa el más experto, sino el que comunica mejor”, asegura. Por eso se lanzó a crear contenido digital, influenciado por sus hijos. Descubrió que un vídeo o un podcast pueden generar más confianza que una reunión cara a cara.

“Es como tomarse cien cafés a la vez con posibles clientes”, explica. Con esa estrategia ha conseguido acercar sus servicios jurídicos a miles de personas y humanizar la imagen del despacho.

4) Generar una imagen de confianza

Combinar la presencia digital con una imagen de confianza es otro de los trucos de su éxito. “La decoración del despacho nos ha costado más de 1.000.000 euros. Los clientes entran y dicen ‘Esto es Las Vegas’”. La intención es que la gente llegue y diga: "Ole estos señores la tocan".

Los pequeños detalles del espacio influyen en cómo te perciben los clientes. Esa inversión, dice, ha sido tan importante como cualquier campaña de marketing.

Errores que arruinan a los empresarios

El primero, no entender lo básico del mundo legal. Muchos, advierte, no saben qué es el capital social o qué responsabilidad tiene un administrador. “Hay que asesorarse bien”, recomienda.

El segundo error es no controlar los gastos fijos. Javier recuerda que el mercado cambia sin previo aviso y que lo que hoy genera riqueza, mañana puede desaparecer. Por eso aconseja ser prudente y mantener estructuras ligeras.

El tercero es el miedo al fracaso. “Si un negocio sale mal, no pasa nada. Existe una ley que cancela las deudas”, recuerda. Insta a los emprendedores a informarse y aprovechar las herramientas legales antes de rendirse.

A sus 52 años, Javier López demuestra que la verdadera riqueza está en la capacidad de reinventarse, aprender de los errores y seguir adelante cuando todo parece perdido.