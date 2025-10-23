Un trabajador de Mercadona, sobre su experiencia laboral: "Gano 1.500 euros al mes y estoy mejor que en muchos sitios"

Es una creencia extendida que los trabajadores de Mercadona cobran bastante bien, al menos en comparación con otros empleados de empresas similares. En España, algunos comentan percibir hasta 1.500 euros brutos al mes, incluyendo complementos. No es un sueldo alto, pero comparado con otros destinos laborales a muchos trabajadores se les hace “mejor que en muchos sitios”.

Al ser una de las empresas más punteras dentro de su sector, por no decir la más puntera, los datos relativos a las condiciones contractuales de sus empleados son públicos. Sin embargo, ¿este salario es coherente con los convenios actuales? ¿Qué composición tiene esta retribución (sueldo base, pagas extras, complementos)?

Para poder responder a esta pregunta, es necesario analizar los datos oficiales, testimonios de los propios empleados y cifras salariales actuales para contextualizar esta experiencia.

¿Cuánto ganan realmente los trabajadores en Mercadona?

Según HuffPost, el salario de los empleados de Mercadona para 2025 va desde 632,55 euros hasta los 2.280 euros brutos al mes, superando así el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Concretamente, dependiendo del puesto y el turno de trabajo, los salarios brutos en Mercadona son los siguientes:

15 horas el fin de semana : 632,55 €/mes.

Jornada de 20 horas de lunes a sábado o tres días a la semana: 842,95 €/mes.

Jornada de 30 horas semanales : desde 1.264,50 hasta 1.710 €/mes.

Sueldos base para trabajadores con menos de un año : 1.686 €/mes.

Con más de dos años de antigüedad : 1.850 €/mes.

Con más de tres años de antigüedad : 2.153 €/mes.

Con más de cuatro años de antigüedad: 2.280 €/mes.

Otros portales de empleo, como Jooble, no se van muy lejos, estimando que el salario promedio de un trabajador de Mercadona ronda los 18.468 euros al año. Lo que se traduce en una media de 1.539 euros al mes, es decir, 10,99 euros la hora.

Igualmente, si buscas en Glassdoor, verás opiniones anónimas de varios trabajadores que no se cortan a la hora de calificar su experiencia laboral en esta cadena de supermercados.

Entre las más de 2.100 opiniones de los trabajadores, muchos de ellos afirman estar contentos con su sueldo, pudiendo encontrar opiniones como “Buen sueldo, estabilidad, horario y lugar de trabajo cerca de casa”, comenta un trabajador.

“Ofrecen un salario muy competitivo” o “Buen salario, mejor que en muchos sitios”, destacan otros empleados. Aunque también es frecuente ver comentarios que aseguran “un ritmo de trabajo alto” o cierto estrés laboral, una nota común en los trabajos de cara al público.

El tema del sueldo es uno de los aspectos más aplaudidos en las opiniones publicadas en este tipo de plataformas, pero ¿qué implica este salario? Con alrededor de 1.500 euros al mes, un trabajador de Mercadona no acumula riqueza, pero puede estar por encima de otros empleos de base peor remunerados. En ese tramo salarial, los márgenes para ahorro o gastos extraordinarios quedan más ajustados.

Dentro de las condiciones contractuales, otros comentarios revelan que la paga extra está prorrateada y que los empleados tienen prima por beneficios.

Asimismo, a partir del 1 de enero de 2025 Mercadona anunció que iba a aplicar una subida del 8,5% adicional del sueldo ordinario además de una prima por resultados para “contribuir a incrementar el poder adquisitivo de los trabajadores”. Este incremento recae en los empleados de España y Portugal, yendo más allá de una subida normal del IPC.

Si se buscan ascensos en puestos más cualificados como puede ser encargados o técnicos, el salario puede superar esos niveles base, y en esos casos 1.500 euros no serían más que la casilla de salida.