El megatúnel de carretera más grande de España está en Aragón: 254 millones y 8,6 kilómetros que unen a Francia

En pleno paso fronterizo con el Pirineo Aragonés, se esconde una obra faraónica que conecta Aragón con Francia, atravesando una de las cordilleras más impresionantes de Europa, los Pirineos.

Con sus 8,6 kilómetros de longitud, el Túnel del Somport es reconocido como el túnel más largo de carretera en toda España, además de ser un verdadero ejemplo de cómo la ingeniería puede dominar la geografía sin destruirla.

Su papel, como no puede ser de otra manera, es el de facilitar el paso por la frontera, que es especialmente duro en el invierno. Conecta la localidad de Canfranc (por la N-330) y el pueblo francés de Bedous (por la carretera de salida RN-134).

Túnel de Somport

Este túnel ya se usaba como un paso natural entre España y Francia en la antigüedad. De hecho, su nombre proviene de "Somus Porta" o "Somos la Puerta".

El antecesor a este ‘megatúnel’ era un túnel ferroviario hecho a principios del s. XX que enlazaba Zaragoza con Pau, pero se cerró al tráfico en 1970, quedando la carretera como única vía de comunicación. Eso sí, con el problema de superar un puerto de nada menos que 1.610 metros de altitud, cuyo tráfico era muy limitado en el invierno.

Un accidente ‘de dudoso origen’ fue el motivo por el que se cerró al tráfico por completo en ese mismo año. Tras varios años de reuniones y negociaciones, la construcción del túnel de carretera de Somport (paralelo al ferroviario) se llevó a cabo entre 1994 y 2002, siendo inaugurado finalmente en enero de 2003.

Desde entonces, y tras una inversión que se elevó a los 254 millones de euros, conserva el récord de ser el túnel de carretera más largo de España, contando con 5,7 km en suelo español y 2,8 km en francés.

Interior del Túnel del Somport Wikipedia

Los túneles de carretera más grandes del mundo

Con respeto al túnel ferroviario de Guadarrama, con 28,2 km y una inversión de 1.000 millones de euros, el túnel de Somport, pese a liderar los rankings nacionales, se queda muy atrás si echamos un vistazo a otros países.

Estos son los túneles de carretera más grandes del mundo: