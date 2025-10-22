Blanca y Mari Carmen, hosteleras zaragozanas, dicen adiós a su restaurante tras 57 años: "Ha sido nuestra vida"

Después de toda una vida dedicada a la hostelería, detrás de la barra y en el interior de la cocina, dos hermanas se despiden de su restaurante en un pequeño pueblo de Zaragoza, dejando atrás mucho más que mesas servidas y platos vacíos. Dejan atrás 57 años de pasión y una gran familia.

La jubilación de las hermanas Blanca y Mari Carmen Rodríguez el próximo 31 de diciembre de 2025 marcará el final de una bonita y extensa etapa, pero para nada será el adiós definitivo del histórico restaurante Rodi en la localidad de Fuendejalón (Zaragoza).

Sus padres fundaron Rodi en 1968 y ambas han formado parte de su historia desde entonces, aunque están al frente desde 1987. Blanca se jubiló hace dos años y su hermana Mari Carmen lo hará a finales de año, lo que ha obligado a estas a anunciar el traspaso del negocio familiar.

“Llega un momento en que la salud también va fallando y tengo que mirar más por mí y dejar esto, con mucho dolor en el corazón, lógicamente, porque ha sido nuestra vida. Nuestra forma de vida y nuestra forma de ser", relata Blanca.

Mari y Blanca en Rodi.

Así pues, aunque es “un negocio que pesa mucho”, la dueña reconoce que han hecho siempre lo que les ha gustado y eso es “muy bonito”. “Gracias a toda la gente que nos ha apoyado y nos sigue apoyando”, añade.

Más que un restaurante

En esa línea, Rodi ha sido mucho más que un restaurante, ha sido un punto de encuentro, un lugar lleno de vínculos, de historia y de vida. Por ello, tanto ellas mismas como los vecinos se echarán de menos. “Los clientes nos están diciendo ¿y ahora qué vamos a hacer? Les decimos que tienen que seguir viniendo al Rodi”.

Interior del restaurante.

Incluso, Blanca confiesa que hay clientes de toda la vida que han visto el traspaso y les llaman a preguntar, pero defienden que seguirán muy presentes en el restaurante: “Como tenemos la casa encima, la gente que nos quiera ver, nos seguirá viendo”.

Esa esencia de unión y cercanía es lo que hace especial al Rodi y con los nuevos dueños, se espera mantener igual.

“Hay gente que está interesada, pero no es fácil”, apunta Blanca. Además, subraya que se necesita alguien con ganas, amante de la hostelería y capacitado para estar al frente del restaurante porque “no es para todo el mundo”.

Ternasco de Aragón.

Y es que, más allá de ser bar-restaurante, dentro de la SL, Rodi tiene concesión de Loterías y Apuestas del Estado y para la elaboración y distribución de productos gourmet.

Comida tradicional e innovación

La propuesta de Rodi se ha caracterizado durante décadas por la cocina tradicional, pero combinada con la innovación. De hecho, gracias a esto se ha ganado con un importante reconocimiento. Incluso, ganó el tercer premio Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales 2023, concedido por el Ministerio de Agricultura.

Migas del Rodi.

“Yo he sido siempre muy viajera y tras estar en China, en el año 91 ya empecé a hacer sushi y la gente me trataba de loca. No le gustó a nadie”, recuerda Blanca Rodríguez.

Helado con sal de garnacha.

“Me he dedicado a crear y elaborar cosas que no hacían otros”, defiende la hostelera sobre su trayectoria, reflejando su pasión por el oficio. Una pasión que, como a su hermana, le acompañará siempre.