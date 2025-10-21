Merche, la profesora zaragozana que vive en Dallas (EEUU): "Aquí hay gente que viene a trabajar escayolada"

Poder irse a estudiar o a trabajar en el extranjero es una oportunidad que no se puede dejar escapar. Merche soñaba con el momento de hacer las maletas desde hace años, pero ha sido este 2025 cuando se dijo "ahora o nunca", y gracias al Programa de Profesores Visitantes del Ministerio de Educación, está trabajando en Dallas (EEUU).

A sus 53 años, esta profesora zaragozana está disfrutando de una experiencia laboral que le está gustando y sorprendiendo a partes iguales. Tanto el sistema educativo, como el laboral estadounidense es muy diferente al español. La profesora vive actualmente en Dallas y habla con El Español de la realidad que ha conocido allí.

Llegó al continente americano el pasado 9 de julio, y aunque tiene un visado de tres años prorrogable, su plan es regresar a España al finalizar el curso. “Lo más probable es que me quede solo este curso escolar porque tengo a mi familia en España", reconoce.

La zaragozana lleva apenas 4 meses en Texas, pero ya ha notado la gran diferencia con el sistema español. “El nivel de exigencia es mucho mayor”, confiesa. “Aquí tienes poca libertad para actuar, todo se mide en resultados, y la dirección puede entrar en tu clase en cualquier momento. De hecho, están obligados a hacerlo varias veces al año”, asegura.

"Mínimo cuatro veces de forma informal durante 5 minutos y una vez una observación formal que puede ser de mínimo de unos 15 minutos", añade. Una situación que puede generar cierta tensión pues el orden en el aula no siempre se mantiene "en los momentos de desconcierto de la clase, que es lo normal con niños pequeños, digo ¡madre mía, como me entre ahora el equipo directivo con el jaleo que están organizando!", reconoce divertida.

Mundo laboral

A esa presión se suma un sistema de bajas laborales que la deja perpleja: “Tienes diez días al año para todo: enfermedad, asuntos personales o viajes. Si te pasas, te descuentan del sueldo. He visto compañeros que van a trabajar con una escayola, algo impensable en España”, relata.

Merche se ha cogido dos días para hacer un pequeño viaje a Nueva York para conocer la ciudad "ahora solo puedo ponerme enferma 8 días", explica con humor.

La jubilación también es diferente y algo que sorprende a la zaragozana pues en EE.UU "hay gente que con 70 años sigue trabajando". Respecto al salario, reconoce que es más generoso que en España. "El sueldo da para vivir bien y hacer turismo, es cierto que el coste de la vivienda y de la vida en general también es más alto, pero con los sueldos de aquí da para todo", explica.

Para maestros de la escuela pública en España, el sueldo bruto anual ronda los 30.000€, este sueldo varía si es de primaria o secundaria, la comunidad autónoma y la antigüedad. "Aquí, en Dallas, el sueldo base para los maestros es de 65.000 dólares al año (unos 55.000 euros). Pero por experiencia y titulación te suben", detalla la zaragozana.

Experiencia profesional

Para muchos docentes visitantes la experiencia no solo es laboral, sino también vital: "Venimos a conocer otro sistema educativo, otras realidades y otro país. Yo llevaba muchos años con la ilusión de poder hacerlo", cuenta Merche.

La vida en Texas también le ha revelado un lado distinto de la cultura estadounidense. "Es una sociedad mucho más individualista", observa.

"Los hijos se van de casa al ir a la universidad y ya no vuelven. Además la movilidad entre estados es enorme y se viaja más. Es otro concepto de las relaciones personales y familiares, algo totalmente distinto a España", reflexiona.

Tras casi 5 años en EEUU y con 6 meses más por delante viviendo en el extranjero, la maestra ya ha tenido tiempo para la nostalgia "lo que más echo de menos de España es la gente. La gente y mi familia. Esta experiencia hubiera sido mejor con ellos, pero claro, igual que yo tengo este proyecto, ellos tienen los suyos", termina.