Mega mansión de lujo a la venta en el Pirineo aragonés: 1,5 millones, manantial propio y a los pies de un Parque Natural

Islas como Formentera o barrios como La Moraleja o El Viso en Madrid, o el propio Pedralbes en Barcelona, son algunos de los destinos preferidos por las grandes fortunas españolas para vivir. Suelen ser lugares bien comunicados, con altos niveles de seguridad, todo tipo de servicios y una amplia oferta de ocio.

Sin embargo, la realidad es que Aragón no suele figurar entre sus destinos de referencia. Y, sinceramente, no se entiende. Zonas como Teruel (llena de pueblos medievales, campos infinitos y paisajes de postal) o los Pirineos aragoneses, rodeados de fauna, vegetación y gente de lo más acogedora, pueden ofrecer mucho más sentido y calidad de vida que esas zonas de lujo más “mainstream”.

Un buen ejemplo de ello es una espectacular mansión actualmente a la venta en pleno Pirineo. Se encuentra a los pies del Parque Natural Posets-Maladeta y del Pico del Aneto, en una exclusiva zona conocida como “Valle Escondido”.

Como se dice popularmente, “una imagen vale más que mil palabras”, y en este caso es totalmente cierto. Esta vivienda, valorada en 1,5 millones de euros, cuenta con nada menos que 500 m² construidos dentro de una parcela de 13.750 m².

Entre sus principales características destacan los amplios y luminosos espacios, con cuatro habitaciones, cinco baños, cocina independiente, salón y una sala de juegos. Además, dispone de una sauna perfecta para relajarse y una bodega subterránea ideal para celebrar reuniones con familiares o amigos.

Pero el auténtico punto fuerte está en el exterior, contando con unas vistas al valle “de infarto” y un jardín infinito y cuidado al detalle. En él sobresale una increíble piscina de agua mineral con capacidad para 150.000 litros, que conserva la configuración natural de las rocas sobre las que se asienta.

Mansión en venta en Sesué, Pirineo LuxuryEstate

Otro detalle sorprendente es que la finca cuenta con un manantial de 1.690 m² capaz de suministrar hasta 8.000 metros cúbicos diarios, con una temperatura constante de 7 grados, tanto en invierno como en verano.

Según la descripción publicada en LuxuryEstate, esta propiedad ofrece “un lugar ideal para que el futuro propietario desarrolle cualquier tipo de actividad, ya sea profesional, deportiva o lúdica”.

Ubicación

Aunque el anuncio no revela la ubicación exacta, la finca se encuentra cerca del municipio de Sesué, en la comarca de La Ribagorza, que cuenta con apenas 116 habitantes según el último censo.

A pesar de su tamaño reducido, Sesué está estratégicamente situada a medio camino entre Benasque y Castejón de Sos, dos localidades que sí disponen de todos los servicios necesarios: supermercados, gasolineras, colegios y una variada oferta de ocio.

Lo más destacado, según los propios anunciantes, es el entorno natural: “El sobresaliente entorno de esta propiedad, enmarcado en un paisaje difícil de comparar en los Pirineos, junto con una cuidada e impresionante iluminación exterior, convierten a esta finca en un lugar ideal", y la verdad, en lo que respecta a esta propiedad, razón no les falta.