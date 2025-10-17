Feli, dueña de una zapatería, dice adiós por jubilación tras 35 años en Zaragoza: "Los clientes ya no saben dónde comprar"

Adiós a un negocio de toda la vida en Zaragoza. La mítica zapatería FM Basic se dirige al final de una etapa con la jubilación de su propietaria, Feli Martínez, tras 35 años a pie de cañón. Todavía no hay fecha para la despedida y la dueña está pendiente de poder traspasar la tienda.

FM Basic es una de esas tiendas de toda la vida, donde la atención al cliente y la cercanía siguen siendo una prioridad, así como la calidad de los artículos entre los que destacan la variedad de modelos (sandalias, botas, zapatos, deportivas, con y sin tacón...).

Esta tienda se ubica en la calle San Miguel, 9, una de las más concurridas de la ciudad, y desde hace unos días presenta un cartel que anuncia su “liquidación por jubilación”.

Sin duda, un llamamiento que ha provocado mucha curiosidad entre los vecinos y viandantes. Así pues, durante estos días la tienda, de pequeñas dimensiones, pero muy acogedora, no ha parado de recibir clientes en busca de gangas.

Algunas clientas en la tienda. E.E.

Por su parte, Feli reconoce que todavía no sabe cuándo dejará definitivamente la zapatería y cabe la posibilidad de que se traspase y continúe en otras manos, aunque asegura que de momento no le ha constado nada.

En cuanto a sus sentimientos, Feli Martínez explica que le da mucha pena dejar el negocio, pues son muchos años de trayectoria. En concreto, señala que en la calle San Miguel lleva 25 años, pero antes estuvo otros 10 años en un local en la avenida Goya, con la misma tienda. “Tengo más de 40 años cotizados”, destaca.

Una larga trayectoria que le ha permitido generar una gran comunidad de fieles clientes. “Son los que he tenido toda la vida y se les hace duro. Me dicen que dónde se van a comprar los zapatos ahora y que es una pena”, reflexiona la propietaria.

Por supuesto, Feli Martínez tiene claro que gracias a todas ellas ha aguantado tanto tiempo ofreciendo zapatos y también bolsos.