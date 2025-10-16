SinPalabras Creativos recibe dos premios en el FestivalSalud por campañas del Gobierno de Aragón en el ámbito de la salud

En una noche de reconocimiento al talento, creatividad e impacto social, SinPalabras Creativos fue galardonada con dos premios en la VIII edición de SaludFestival, Festival Internacional de Publicidad Alimentaria y Salud, celebrada en el Teatro Alcázar de Madrid.



La ceremonia se desarrolló el pasado 13 de octubre, y contó con la presencia de destacados profesionales del sector. Cabe resaltar que el jurado de esta edición tuvo como Presidente de Honor al reconocido Marcos de Quinto, figura de referencia en el mundo del marketing y la publicidad, quien junto con el resto del jurado evaluó numerosas propuestas internacionales.

Premios obtenidos:

Mejor valor social en campaña publicitaria

Cliente: Salud / Gobierno de Aragón

Campaña: No te borres, dibujemos otro rumbo

Mejor estrategia en campaña publicitaria

Cliente: Salud / Gobierno de Aragón

Campaña: Hablar del su1c1d1o puede cambiar tu POV

Los premios fueron recogidos por:

Carlos Garcías, director de SinPalabras Creativos

Loreto Ormad, directora creativa de SinPalabras Creativos

Ana Fernández, directora de Arte de SinPalabras Creativos

Rafael Clarimón, responsable de expansión de SinPalabras Creativos

Durante la gala, Loreto Ormad subrayó la emoción de recibir un reconocimiento en una campaña tan sensible como la de prevención del suicidio: "Cuando te dedicas a esto, sueñas con que las campañas funcionen. En esta, lo deseas más que nunca", reconoció.



Además mostró su agradecimiento a todos los que fueron parte de la campaña No te borres: "Gracias a todos los que participaron: al equipo médico que nos asesoró, a Maite Mutuberria por ilustrar desde la emoción, al Gobierno de Aragón y al Salud por darnos esta oportunidad y sobre todo a los pacientes y familiares que con sus historias, construimos esta campaña", añadió.



SinPalabras Creativos recibe dos premios en el FestivalSalud. E.E

Por su parte, Ana Fernández destacó la valentía del Servicio Aragonés de Salud por apostar por una comunicación directa y eficaz entre jóvenes, utilizando redes sociales y un enfoque anónimo para la marca que impulsaba la campaña: "Fue una forma valiente de llegar al público más difícil, el que más necesitaba escuchar este mensaje", aseguró. También agradeció la implicación de Chata Flores, la joven promesa del rap que fue la imagen y la banda sonora del spot 'Hablar del su1c1d1o puede cambiar tu POV'.

Significado del reconocimiento en el ámbito internacional

Ser premiados en SaludFestival, Festival Internacional de Publicidad Alimentaria y Salud representa una oportunidad estratégica de posicionamiento tanto para SinPalabras como para los clientes comprometidos con la salud. Este festival se distingue por poner en valor campañas que conectan el ámbito de la publicidad con los grandes desafíos del bienestar, la alimentación y los servicios sanitarios.



La presencia de figuras como Marcos de Quinto como jurado y Presidente de Honor del festival refuerza la relevancia del certamen y la profesionalidad con la que se evalúan los proyectos presentados.



Para SinPalabras Creativos, estos premios representan un impulso para continuar apostando por creatividad con impacto, campañas con corazón y estrategias capaces de transformar percepciones y acciones en torno a temas sensibles como la salud mental.