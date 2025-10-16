Beatriz, joven zaragozana, opina sobre el servicio de bus en Zaragoza: “Debería haber más de la misma línea”

Los vecinos de Zaragoza opinan sobre el servicio de bus en la ciudad E.E / Ayto. Zaragoza

En Zaragoza, el debate sobre la calidad del servicio de autobuses urbanos vuelve a estar sobre la mesa. Mientras algunos vecinos defienden la eficacia de las líneas y su frecuencia, otros, dependiendo de las líneas, denuncian retrasos, aglomeraciones y precios que consideran algo elevados para tratarse de un transporte público.

El sistema de autobuses, gestionado por Avanza, acaba de superar una etapa delicada tras las tensas negociaciones entre la empresa y los trabajadores, lideradas por CCOO. La amenaza de huelga en plenas Fiestas del Pilar estuvo a punto de paralizar la ciudad, aunque finalmente ambas partes lograron un acuerdo que promete varios años de estabilidad.

Sin embargo, el pulso entre satisfacción y crítica persiste en la calle. La opinión pública está dividida, y las experiencias personales marcan la diferencia entre quienes valoran el servicio como eficiente y quienes consideran que todavía quedan cosas por mejorar.

Percepción ciudadana

Según los últimos datos de SocioMétrica, un 42% de los zaragozanos califica el actual servicio de bus urbano como “bueno”, y un 10,8% incluso lo considera “muy bueno”. En el otro extremo, un 18% lo define como “malo” y un 5,8% como “muy malo”.

Las diferencias también se reflejan en la política. Los partidos PP, Vox y Podemos son los que mejor lo valoran, mientras que PSOE es el más crítico, con un 33,3% de opiniones negativas y un 3,7% que lo califica de “muy malo”.

En la calle, la diversidad de puntos de vista es evidente. Clara Sancho Sanz, vecina zaragozana, lo tiene claro al respecto: “No uso mucho el servicio de buses pero yo considero que es muy bueno. Es verdad que en fin de semana está un poquito más concurrido pero considero que bastante bien”.

Una percepción similar comparte Jesús Fort, que se muestra satisfecho: “El servicio de bus me parece bien, el que utilizo yo lo puedo dar por bueno la verdad, tanto autobús como tranvía. En las líneas que utilizo yo hay bastante frecuencia”.

Sin embargo, no todos comparten ese optimismo. Beatriz Cigüela Llera, joven zaragozana, no duda en señalar los fallos que sufre a diario: “No es normal que un día que tengas que ir a trabajar el autobús tarde media hora en llegar o vaya siempre muy lleno. Debería haber más buses de la misma línea para que no esté lleno siempre y poder coger otro sin tener que estar esperando tanto tiempo”.

Beatriz también cuestiona los precios actuales: “También tiene sus cosas buenas, pero eso es lo que más le falla. También el precio, ha subido mucho. Así que igual estaría bien cambiar los precios para que así la gente pues se anime también a coger el bus. Ahora un viaje cuesta 1,65 euros, me parece demasiado para coger un transporte que se supone que es público”, señala la joven.

Como se dice popularmente, ‘no siempre llueve a gusto de todos’. Dejando claro que el bus urbano, pese a su aceptación general, también deberá afrontar retos constantes de mejora para con la ciudadanía.