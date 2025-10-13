El bonito nombre del hijo de José Luis Gil: de origen hebreo, significa 'justicia de Dios' y es muy común en Zaragoza

El querido actor zaragozano José Luis Gil, es uno de los rostros más entrañables de la televisión española, principalmente por sus papeles en Aquí no hay quien viva y La que se avecina.

Nacido en Zaragoza en 1957, Gil ha dedicado su vida al arte: televisión, teatro, cine y doblaje. Durante décadas ha puesto voz a actores internacionales como Tim Allen en la serie Last Man Standing (2011-2017).

En 2021 sufrió un infarto cerebral que le obligó a alejarse de los escenarios, centrado desde entonces en su recuperación junto a los suyos. Siempre ha llevado su vida familiar de manera discreta, pero se conoce que está casado y tiene tres hijos.

Casado desde hace más de treinta años con la también actriz de doblaje Carolina Montijano, José Luis Gil es padre de tres hijos: Irene, Marta y Daniel. Las dos hijas mayores han seguido la senda artística familiar, mientras que Daniel ha optado por un camino diferente, ejerciendo como ingeniero informático.

Aunque la familia siempre ha preferido mantenerse en un segundo plano, lo cierto es que la unión entre ellos es evidente. Tras el difícil episodio de salud del actor, sus seres queridos se han convertido en su mejor refugio.

El nombre de Daniel

El hijo menor del actor, Daniel, lleva un nombre con una belleza especial. Daniel es de origen hebreo y su significado es “Dios es mi juez” o “justicia de Dios”. Proviene de las raíces dan (juzgar) y El (Dios), una combinación que transmite equilibrio, espiritualidad y fortaleza.

Se trata de un nombre muy popular en España. Según el Instituto Nacional de Estadística, 308.465 hombres se llaman Daniel en nuestro país, con una edad media de 30 años. Solo en Aragón hay 10.520 personas con este nombre, siendo Zaragoza la provincia donde más se repite: 8.107 Danieles.

El portal especializado Mi Bebé y Yo describe a los Daniel como hombres generosos, de fiar y muy familiares. Suelen ser sensibles y necesitan sentirse queridos para alcanzar la felicidad. Buscan la aprobación de sus padres y disfrutan compartiendo tiempo con amigos y seres queridos.

En el ámbito laboral, destacan por su mente analítica y creativa, capaces de encontrar soluciones originales y pensar a largo plazo. Aunque son entregados y responsables, tienden a anteponer el bienestar de los demás al propio.

En el amor, Daniel es cariñoso y empático, alguien que da más de lo que recibe y que busca una conexión emocional profunda con su pareja.