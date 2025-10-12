Christian, 15 años al frente del restaurante peruano más famoso de Zaragoza: "Yo ya me he ganado lo que me he ganado"

Desde hace unos años, la gastronomía peruana se ha convertido en la comida favorita de muchas personas en todo el mundo. Este boom sigue creciendo y en ciudades como Zaragoza se demuestra en las continuas aperturas de restaurantes peruanos que preparan sus platos tradicionales.

Sin embargo, en la capital aragonesa el prestigio de ser el primero se lo lleva Perú Sabor, en la calle del Trabajo, 9. El restaurante abrió hace 15 años, cuando el reclamo por la comida peruana empezaba gracias a la labor del chef Gastón Acurio, que compartía su contenido en redes sociales y es considerado como el embajador de la comida peruana.

En ese momento, Christian Thorne, chef y dueño del negocio, vio una oportunidad de hacer su sueño realidad. “Me gusta la cocina, es lo que sé hacer. Quería dedicarme a ello”, detalla.

Así pues, el propietario, que había vivido 5 años en Mallorca, decidió aventurarse a montar su propio restaurante en Zaragoza. Pero, pese a que la expansión de esta gastronomía había comenzado, los inicios no fueron fáciles para Christian.

“La comida peruana es muy buena, la mejor del mundo, pero el principio no fue como me esperaba, fueron años durísimos. Zaragoza es una ciudad dura y se dice que si un negocio funciona en aquí, funciona en España”, recuerda el chef.

Por ello, el fundador de Perú Sabor valora como un “triunfo” que este proyecto se mantenga tras 15 años en el mismo lugar. “Hemos tenido un crecimiento positivo, pero el camino ha sido largo. Uno lo monta, pero luego hay que mantenerlo. Es una lucha constante con mejorar, con empleados, con proveedores y con normativas”.

Exterior de Perú Sabor.

Aun así, con trabajo, constancia e ilusión, Christian ha logrado que la gente de Zaragoza reconozca su oferta. En ese logro han influido las redes sociales y el boca a boca, así como la tradición de la comida y el grupo humano que forma parte del restaurante.

“Cuando abrimos no había ningún restaurante peruano en Zaragoza. Ahora hay varios, aunque la gente me dice que no son iguales. Yo no pienso en competir con nadie, ya me he ganado lo que me he ganado”, defiende el propietario que asegura que cuentan con muy buenas reseñas y los clientes siempre repiten.

Perú Sabor.

Del ceviche al pollo a la brasa

No hay ninguna duda de que el plato estrella de la gastronomía del país sudamericano es el ceviche. Sin embargo, en Perú Sabor triunfa también el pollo a la brasa, el lomo saltado o los postres caseros. Eso sí, el chef y dueño del establecimiento insiste en que la comida es muy variada, tanto que es “el país del mundo con más platos típicos”.

En su caso, apuesta en la carta por platos tradicionales, lo más auténticos posible y siempre con ingredientes frescos y naturales. “La calidad para nosotros es indispensable. Es lo principal”, admite.

Papa a la Huancaína.

No obstante, tener los platos más famosos de la gastronomía de Perú supone un gran esfuerzo para Thorne: “En Perú cada restaurante es específico en algo. Hay pollerías, cevichería, marisquería, cafeterías. Cuando pones un restaurante en el extranjero tienes que tenerlo todo. Eso da mucho trabajo. Tener pollo a la brasa, tener ceviche… son varios tipos de género, cada uno con un tratamiento”.

Menú especial del Pilar

Ese rigor y amor por la cocina le ha permitido crecer poco a poco y ser un sitio de referencia para el que la gente acude de propio. También en plenas fiestas y por ello Christian prepara un menú especial.

Causa limeña de pollo.

Con un precio de 44 euros por persona, incluye un aperitivo de yucas rellenas con queso y salsa a la huancaína, un primer plato a elegir entre ceviche mixto, anticucho y patatas con ocopa; un segundo plato entre lomo saltado, chicharrón de cerco con patatas doradas; y de postre se puede elegir entre tarta de 3 leches, crema volteada y arroz zambito con pasas al pisco.

“La gente está preguntando mucho. Sobre todo españoles. Tengo reservas de gente que viene de Navarra, de Madrid, de Barcelona. Además, como Perú es el país invitado, se promociona y lo que más tiene Perú para ofrecer es la gastronomía”, explica Christian desde su lugar favorito, su Perú Sabor.