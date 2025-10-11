El pequeño pueblo de Zaragoza que entra en el 'Top 3' de los más ricos de Aragón: con una renta media de 34.500 euros

En el imaginario popular siempre se ha creído que los de ciudad son más ricos que los de pueblo. Pero los últimos datos de la Agencia Tributaria han venido a desmentir esta creencia.

La Administración ha publicado su habitual ‘Estadística de los declarantes de IRPF por municipios’, que muestra qué localidades tienen la mayor renta media por persona. Este informe se elabora cada año con las declaraciones de la Renta del ejercicio anterior.

La radiografía de 2023 basada en las declaraciones presentadas en 2024 ya está aquí, y trae sorpresas en Aragón. Un pequeño pueblo con solo 1.127 habitantes ha entrado en el Top 3 de los más ricos.

Los pueblos más ricos de Aragón

El nuevo ranking de riqueza ha dejado fuera del podio a las tres capitales de provincia, pero refleja el alto poder adquisitivo de los municipios del entorno metropolitano de Zaragoza.

Villanueva de Gállego se corona como el municipio más rico de Aragón, con una renta media por habitante de 37.697 euros .

En segundo lugar aparece Cuarte de Huerva , que registra 36.464 euros .

La gran sorpresa llega desde Sobradiel, que entra por primera vez en el Top 3, con 34.486 euros por persona.

El cuarto puesto lo ocupa La Muela, con 33.379 euros, mientras que Zaragoza capital, con una renta media de 32.289 euros, cae al quinto puesto.

La subida de Sobradiel ha sido una de las grandes noticias del año. Este pequeño pueblo de apenas 1.127 habitantes, situado en la Ribera Alta del Ebro y a menos de 20 kilómetros de Zaragoza, ha pasado del puesto 14 al tercero en solo un año.

La estadística de la Agencia Tributaria solo incluye municipios con más de mil habitantes, lo que convierte su ascenso en algo excepcional. A nivel nacional, Sobradiel se sitúa en el puesto 256, muy por encima de localidades mucho más grandes.

Este salto demuestra cómo el crecimiento de determinadas áreas residenciales y la llegada de nuevos vecinos con rentas altas pueden transformar la economía local en pocos años.

Sobradiel

A 15 kilómetros de Zaragoza, en la orilla derecha del Ebro, Sobradiel guarda un rico patrimonio histórico. Su iglesia barroca de Santiago (siglo XVII) alberga en la cripta el Panteón de los Condes de Sobradiel, y en su interior destacan lienzos renacentistas y un relieve de alabastro del escultor Damián Forment (siglo XVI).

Frente al templo se levanta el edificio del actual Ayuntamiento, antiguo Palacio de los Condes de Sobradiel, del siglo XIX. En los alrededores pueden visitarse la Ermita de San Antón y los restos de la Torre de Candespina (siglo XII). Además, un pequeño paso de barca cruza el Ebro y ofrece un entorno ideal para la pesca o el senderismo.

Sobradiel forma parte también de la ruta levantina del Camino de Santiago, lo que añade un valor cultural y turístico a su creciente prosperidad.

Aunque pueda sorprender, Zaragoza con sus 686.986 habitantes y más de 424.000 declaraciones de la Renta queda por detrás de varios pueblos de su entorno. Su renta media, de 32.289 euros, la sitúa en el quinto puesto autonómico y en el puesto 396 a nivel nacional.

La diferencia se explica en parte por la estructura demográfica y laboral: los municipios del área metropolitana concentran hogares jóvenes con rentas medias-altas, mientras que las grandes ciudades presentan una mayor diversidad económica.

En Aragón, los municipios pequeños y bien conectados con Zaragoza concentran parte de las rentas más altas de la comunidad.

Sobradiel se suma así al grupo de localidades que han sabido atraer población, empleo y calidad de vida. Una mezcla que, más allá de los números, refleja una tendencia clara: el nuevo mapa de la riqueza aragonesa ya no se dibuja solo desde las grandes ciudades.