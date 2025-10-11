El mayor mercadillo medieval llega a Huesca: tres días con puestos de artesanía, espectáculos y tabernas

Uno de los mayores mercados aterrizará del 31 de octubre al 2 de noviembre en la ciudad de Huesca. Música, un ambiente divertido, decenas de puestos asombrosos de artesanía y una infinidad de actividades esperan a sus vecinos.

La tradición de los mercados está más viva que nunca. Tanto en Zaragoza capital como en muchos pueblos aragoneses hay mercadillos fijados una vez a la semana, siendo sitios perfectos para encontrar esas ‘gangas’ y objetos que no se pueden comprar en una tienda al uso.

Desde mercadillos medievales, de segunda mano, comestibles o hasta renacentistas, como es el caso, abarrotan las calles siendo uno de los planes favoritos de cientos de vecinos.

Este tipo de celebraciones se comenzaron a popularizar allá por la década de los 70’ y 80’s. Desde entonces no han parado de extenderse, pudiendo encontrarlos en muchas ciudades como puntos fijos, otros en versiones temporales como este.

Son esenciales ya que ejemplifican la vida comercial de aquella época. Entonces no había supermercados y todo el tejido comercial se concentraba en estos mercados.

Mercado Renacentista de Huesca

Tendrá lugar entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, transformando el casco histórico de la ciudad. Durante estos días, Huesca se convertirá en un vivo reflejo del pasado gracias a decoraciones, ambientación y propuestas temáticas que devuelven a la ciudad el esplendor de esa época.

Las principales actividades se desarrollarán en plazas y calles emblemáticas como Luis López Allué, la Calle Moya y la Plaza de San Pedro. En ellas podrás encontrar numerosos puestos de artesanía local y gastronomía tradicional, ofreciendo productos típicos y objetos elaborados especialmente para el evento.

Además de los mercados, el evento cuenta con animaciones itinerantes y espectáculos culturales que recrean la vida y las costumbres de entonces. La oferta incluye música en vivo, representaciones, actuaciones de personajes de época y talleres participativos.

Los más pequeños también están invitados a esta fiesta, con juegos de mesa, tiro con arco, atracciones ecológicas, cuentacuentos, pintacaras y talleres de oficios.

Horarios