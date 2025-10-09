¿Qué comercios abren en Zaragoza el 12 de octubre? Este es el listado completo

El próximo 12 de octubre Zaragoza celebra la fiesta de la Virgen del Pilar, patrona de la ciudad y de la Hispanidad. La gran mayoría de comercios y centros comerciales de la ciudad permanecerán cerrados debido a la normativa vigente para esta festividad autonómica.

Los grandes supermercados como Mercadona, Carrefour, Lidl, Alcampo y Día estarán cerrados todo el día. Al igual que las grandes superficies como Grancasa o Puerto Venecia.

Este domingo no es para ir de compras, se celebra la Virgen del Pilar, y en Zaragoza es tradición bajar a llevar flores a la Pilarica, por lo que es normal que las tiendas este día estén cerradas.

Sin embargo, puede haber una emergencia de última hora y necesitemos comprar papel higiénico, por ejemplo. ¿Qué comercios abren el 12 de octubre en Zaragoza? Pocos, pero alguno hay.

Sí estarán disponibles varias tiendas pequeñas y franquicias con libertad horaria. Además, en el centro de la ciudad hay varios supermercados '24 horas 365 días al año' que tendrán las puertas abiertas esa fecha señalada.

Supermercados

La mayoría de grandes supermercados como Mercadona, Carrefour, Lidl, Alcampo y Día estarán cerrados todo el día.

No obstante, existe el Carrefour Express, Mi Alcampo, y el nuevo Trady's que pueden ser solución para un apuro.

Carrefour Express : en la Avenida de la Hispanidad, 87-89; junto a la estación CEPSA. En la Avenida Cataluña, 44. El de Miralbueno también abre, en la calle Lagos de Alba 69, al igual que el de Mercazaragoza en Camino Cogullada.

Mi Alcampo : en Avd César Augusto, en la Azucarera, calle Mas de las Matas; en plaza Roma, calle Santander y en el barrio del Actur también estará abierto un Alcampo en la calle Ildefonso.

Trady's: en la plaza de Santiago Sas, 6. Abrió el pasado mes de julio.

Puede haber otras pequeñas tiendas que abran el 12 de octubre y no aparezcan en el listado. Lo mejor es preguntar en su tienda de confianza y asegurarse del horario que llevarán este domingo.

Centros comerciales

Las tiendas de los principales centros comerciales de Zaragoza como Puerto Venecia, GranCasa, Torre Outlet, El Corte Inglés, Los Porches del Audiorama y El Caracol permanecerán cerradas.

No obstante, las zonas de ocio y restauración de algunos centros como GranCasa o Los Porches sí estarán abiertas en su horario habitual, tanto el domingo 12 de octubre como el lunes 13.

Normativa especial

Pueden abrir el 12 de octubre aquellos comercios de menos de 300 m² (excepto los vinculados a grandes cadenas).

Es decir, tiendas de conveniencia, gasolineras, tiendas en estaciones de transporte y establecimientos que dedican el 80% de su espacio a cultura, prensa, alimentos preparados o flores.

Aunque en Zaragoza, el 12 de octubre este tipo de comercios suelen estar cerrados. A lo mejor hay algún bazar de barrio que abre este domingo, pero no podemos asegurarlo.

Lo mejor es adelantar las compras y disfrutar del fin de semana de las Fiestas del Pilar para pasear por las calles de Zaragoza.