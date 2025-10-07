Abre una nueva tienda con productos del hogar en Zaragoza: calidad y detalles a precios accesibles

El centro comercial GranCasa está viviendo un año de grandes cambios y novedades. Su oferta comercial no deja de crecer con apuestas firmes que hacen que siga siendo un lugar de referencia en Zaragoza.

Comenzó el 2025 con la apertura de un nuevo Primaprix, pero a este se han ido uniendo otras grandes tiendas, con especial mención a Primark, cuyo desembarco en el barrio del Actur en julio causó gran expectación. Además, a finales de agosto llegó Normal, otra tienda ‘low cost’. También ha habido cambios de localización como es el caso de Misako y Stradivarius, ahora en la plaza central.

Por si fuera poco, todavía hay otras aperturas pendientes de materializarse. Es el caso de Álvaro Moreno, al lado del nuevo Stradivarius y de Tramas Home. La primera se anunció hace meses, pero la segunda se dio a conocer hace pocos días. “Próxima apertura. Dreams for real lives”, se lee en el cartel exterior. La fecha en la que abrirá sus puertas al público en Zaragoza todavía se desconoce.

Tramas Home se ubicará en la planta 1, en un local de gran extensión. Así pues, esta marca se une a la tienda Tramas ya existente en el centro comercial, en la planta 0, en el que la oferta es de textil para hogar y ropa de cama.

La marca de productos del hogar cuenta con algo más de una decena de tiendas en España, pero es la primera que abre en Zaragoza. Cabe mencionar que la sociedad, independiente del grupo Tramas, nació hace menos de un año.

Tramas Home tiene un catálogo dividido en las secciones dormitorio, baño, salón, cocina y decoración, dentro de las que el cliente podrá encontrar todo lo que necesita para su casa.

No obstante, puede que todavía haya muchos que no conozcan la firma, aunque este proyecto lleva casi 30 años "cociéndose a fuego lento".

"La visión detrás de Tramas Home es la de democratizar el buen gusto y el acceso a la decoración del hogar, a través de productos asequibles, pero cuidados al detalle, en los que imprimimos nuestra pasión por el bienestar y el confort", describe Margarita Reguera, fundadora.

"En Tramas Home queremos ofrecerte una propuesta única: diseños exclusivos, pensados para todos los estilos, con la calidad y los detalles que marcan la diferencia, siempre a precios accesibles", reiteran en sus redes sociales.

La referencia de "la clase media"

Además, esta apertura está alineada con la nueva estrategia de la empresa sevillana. Hace unos días, Tramas comunicó su objetivo de llegar a las 100 tiendas en España y Portugal en cinco años, por lo que el ritmo de apertura es de una al mes.

Según defendió Reguera, quieren convertirse en la referencia para la clase media frente a Zara Home y H&M Home.

El precio es el elemento diferencial con respecto a otras opciones disponibles: más asequibles, pero, aseguran, con un plus de calidad.