Una vecina del pueblo más rico de Aragón no se corta: "Ya no podemos independizarnos y vivir en nuestro pueblo"

La última declaración de la Renta no sólo ha tenido impacto en el ámbito fiscal. Tras la última actualización de datos, ha salido a la palestra una nueva localidad como ‘el nuevo pueblo más rico de Aragón’.

Se trata nada menos que de Villanueva de Gállego, un municipio con menos de 5.000 habitantes, pero con una renta per cápita de 37.697 euros, ocupando el puesto número 134 de los más ricos en toda España. Seguido de Cuarte de Huerva, pueblo destronado del ranking, con un dato medio de 36.464 euros, 1.233 euros menos.

Sin embargo, como se dice popularmente, ‘no todo son flores’. Una vecina de la localidad ha publicado en TikTok (bajo el usuario de @villanovea) un vídeo detallando qué, a pesar de ser ‘el pueblo más rico de Aragón’, a esta localidad le queda mucho por mejorar. Sobre todo en cuanto a prestación de servicios.

La joven arranca su exposición con una afirmación que ha dado la vuelta a las redes: “Soy del pueblo más rico de Aragón y como que no me cuadra”. A partir de ahí, enumera con detalle las carencias que, según ella, arrastra Villanueva de Gállego.

Así es Villanueva de Gállego según esta vecina

Encabezando la larga lista de problemas, la joven señaló un problema con el transporte público: “A pesar de estar a trece minutos de la primera parada del tranvía, no hay una línea directa de transporte público, ni estamos considerados como barrio rural ni como nada, así que nuestra frecuencia es un poco una lotería”.

En su repaso de carencias también alude al mal servicio de basuras: “No tenemos contenedores suficientes en el pueblo y ahora mismo no hay una gestión normal de los residuos”. Además, apunta hacia el uso del suelo: “Se venden a macrogranjas de datos que destruyen los recursos naturales y no generan empleo real para las vecinas y los vecinos”.

Con esto hace referencia a la llegada de grandes empresas como Amazon que están en pleno crecimiento en el municipio zaragozano. Así, el gigante tecnológico ha construido un centro de datos a los que hay que añadir dos más que están en proceso de construcción. Ante esto, Villanueva ha tenido que adaptarse y construir un segundo depósito de agua para abastecer la infraestructura tecnológica y sus vecinos.

No es el único centro de estas características ya que hace un mes se anunció la llegada de Valtage con 3.200 millones para la construcción de un centro de datos que generaría 520 puestos de trabajo.

A su juicio, la paradoja más dolorosa es la vivienda: “La juventud ya no podemos independizarnos y vivir en nuestro pueblo porque los precios se ponen a un nivel que solo son capaces de pagar los estudiantes franceses que vienen a estudiar a la Universidad San Jorge”.

Su crítica se extiende también a los servicios públicos: “La escuela municipal de música lleva cerrada más de un curso y no ha habido explicación alguna por parte del ayuntamiento”, lamenta. Y añade otro sentimiento generalizado de la población: “Somos el pueblo más rico de Aragón y realmente no tenemos ni piscinas municipales ni polideportivo municipal”.

Respuesta vecinal

Sin embargo, no todos en Villanueva comparten esa visión. Sara, vecina del municipio, ha querido matizar algunas afirmaciones.

“Villanueva de Gállego no es un barrio rural, es un pueblo. No puede pretender tener las mismas comunicaciones de transporte que los barrios de Zaragoza. Aun así, no está mal comunicada”, asegura a El Español de Aragón.

Además, aclara que “sí hay piscinas y polideportivo, pero permiten el uso a los alumnos de la Universidad San Jorge”.

Aun así, ambas expresan un descontento generalizado, reconociendo que pese a ser el pueblo con mayor renta per cápita de la comunidad, todavía queda margen de mejora.

El vídeo, lejos de ser una crítica superficial, plantea un debate sobre el modelo de crecimiento de los municipios próximos a Zaragoza. Mientras las grandes empresas tecnológicas y energéticas se asientan en su entorno, muchos vecinos aseguran que los beneficios no repercuten en su día a día, como es el caso de esta joven.