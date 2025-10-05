La bonita ruta de Aragón que conquistó a Antonio Lobato: "Espectacular, curvas infinitas y lugares mágicos"
El famoso periodista es aficionado a las motos e hizo una escapada 'espectacular' por las carreteras de Teruel.
El pasado mes de junio, Alcañiz se convirtió en escenario mundial al acoger el Gran Premio de MotoGP. Durante esos días, Teruel respiró ambiente de motor y recibió la visita de numerosas figuras del deporte. Entre ellas destacó una presencia muy especial: la del periodista deportivo Antonio Lobato, conocido por su pasión por las motos y la Fórmula 1.
No está claro si llegó a pasar por el circuito de MotorLand, pero sí dejó constancia de que recorrió la provincia a lomos de su propia moto. A través de sus redes sociales compartió una imagen y una confesión sincera: “Espectacular semana por tierras turolenses. Curvas infinitas y lugares mágicos”.
Uno de los rincones que más le sorprendió fue Peracense. Su castillo rojizo, erguido sobre un peñasco, inspiró en Lobato una pregunta con humor: “¿No han venido por aquí los de Juego de Tronos?”. No es de extrañar.
La fortaleza es una de las joyas más fotogénicos de la provincia y punto de referencia dentro de la Ruta motera de los Montes Universales, un recorrido pensado para quienes disfrutan de la carretera con calma y espíritu aventurero.
Este itinerario atraviesa la Sierra de Albarracín y se extiende a lo largo de unos 140 kilómetros con variantes que pueden superar los 500, entre carreteras secundarias de asfalto impecable y pistas blancas transitables en moto trail. Una experiencia que combina adrenalina, naturaleza y silencio.
En el camino, los motoristas se encuentran con pueblos llenos de encanto como Ródenas, Bronchales, Orihuela del Tremedal, Griegos, Villar del Cobo o Frías de Albarracín. Cada uno guarda su propio patrimonio, sus rincones pausados y la promesa de una buena mesa. Las curvas de la A-1512 entre Orihuela y Griegos o la TE-V-9032 rumbo a Frías son tramos muy apreciados por los aficionados.
Las paradas obligadas invitan a degustar setas, trucha fresca, migas o un buen ternasco aragonés. Y entre bocado y bocado, el viajero descubre miradores como el del Ojo del Cabriel, donde la mirada se pierde entre montañas y horizontes despejados.
Castillo de Peracense
El castillo que se ve detrás de Antonio Lobato en las fotos de sus redes sociales, es sin lugar a dudas, el castillo de Peracense. El color rojizo de la piedra y el entorno lo hacen fácilmente reconocible.
El castillo de Peracense es uno de los más bellos e impresionantes de Aragón. Se levantó en plena roca en el siglo XIII para defender la frontera con Castilla. Fue castillo defensivo, cárcel e importante cuartel durante las guerras carlistas.
El paso del tiempo no ha podido con esta inexpugnable edificación, que a día de hoy, conserva sus estancias casi en su totalidad. Cuenta con una planta de 4000 m² y tres recintos concéntricos.
Con su paseo en moto por la zona, Lobato no solo encontró curvas y paisajes. Encontró también la esencia de Teruel: historia, hospitalidad tranquila, carreteras solitarias y una belleza que sorprende al viajero más experimentado.