GranCasa impulsa el ciclo de podcasts 'Hablemos de Futuro': una iniciativa gratuita con líderes y expertos empresariales

El centro comercial GranCasa, gestionado por Sonae Sierra, pone en marcha la iniciativa ‘Hablemos de Futuro’, un ciclo de podcasts y encuentros que acompañan la nueva etapa del centro, marcada por la llegada de nuevas marcas como Primark y su consolidación como hub de innovación, emprendimiento y comunidad.

La iniciativa arranca en un momento decisivo para GranCasa, que culmina su reposicionamiento con la apertura del segundo Primark en Zaragoza, junto a la incorporación de operadores como Primaprix, Álvaro Moreno, Normal o Casa García. Asimismo, enseñas como Stradivarius, Parfois y Time Road han ampliado su presencia en el complejo, trasladándose a locales más espaciosos y actualizando sus conceptos de tienda.

‘Hablemos de Futuro’ nace con un propósito claro: acompañar esta fase de crecimiento con un espacio de diálogo e inspiración que proyecte al centro y a la ciudad hacia adelante. “GranCasa siempre ha sido parte de la vida de Zaragoza, pero hoy queremos ir más allá”, afirma Susana Betrán, gerente del centro comercial GranCasa.

“Queremos ser un lugar donde se conecten marcas, empresas locales y ciudadanía, un punto de encuentro donde surgen ideas y se fortalecen los vínculos emocionales con nuestra comunidad. GranCasa ya no es solo compras: es innovación, ocio, cultura y futuro los 365 días del año”, añade.

Así pues, este jueves ha tenido lugar la primera charla, protagonizada por la gerente de GranCasa, Susana Betrán, y Mariano Barbed, vicepresidente de Cepyme Zaragoza. En su diálogo han repasado temas como la necesidad de adaptarse a las demandas del público o de dar diferentes opciones a los clientes.

En ese aspecto, Susana Betrán ha defendido que en GranCasa existe una oferta de ocio y restauración adaptada a todos los gustos, porque el público que llega es de todo tipo.

“Un comercio tiene que estar vivo, sumar opciones y perfiles diferentes. Aquí tienes un gimnasio, tiendas y restaurantes, de todo en un mismo espacio”, ha reconocido Barbed.

Por otro lado, la gerente de GranCasa ha declarado la importancia de la opinión del público, de que se vayan con una buena sensación y lo compartan, ya sea a través del boca a boca o en comentarios en redes sociales.

También es esencial una buena comunicación externa, para que la gente sepa lo que existe. "Saben que hay un nuevo Primark, pero tenemos que enseñar todo lo demás", ha insistido.

Voces que construyen futuro

El programa que ha empezado este jueves 25 de septiembre reúne a líderes empresariales, expertos en management, referentes en marca personal y representantes del emprendimiento zaragozano.

Entre los invitados destacan Mariano Barbed, vicepresidente de Cepyme Zaragoza; Natalia García, subdirectora de Club Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza; María Gómez, especialista en marca personal; Luis Antonio Martín Nuez, presidente de AJE Zaragoza y fundador de la Academia de Inventores; Javier Fernández Aguado, presidente de MindValue, escritor y referente en liderazgo; y Marisa Felipe, coach y experta en desarrollo personal.

Con sus intervenciones, el ciclo vinculará la transformación de GranCasa con grandes temas de futuro: la fuerza de las pymes en la economía local, el impacto de la innovación y el talento joven, el papel de la marca personal en los negocios, el liderazgo en entornos cambiantes o la importancia de la autenticidad y los valores en la empresa.

El ciclo está moderado y presentado por el periodista aragonés Enrique Labiano, con amplia trayectoria en medios de la región, reforzando así la conexión de esta iniciativa con la comunidad local.

Hablemos de Futuro se celebra en la plaza central de GranCasa y es un ciclo de podcasts gratuitos y abiertos al público, consolidando al centro como un espacio de encuentro, cultura y comunidad.

Agenda y programa completo

Jueves 25 de septiembre

11:00 – 12:00 | Susana Betrán, gerente de GranCasa, y Mariano Barbed, vicepresidente de CEPYME Zaragoza. “GranCasa y las pymes: construyendo juntos el futuro económico de Zaragoza”

Viernes 26 de septiembre

18:00 – 18:50 | María Gómez, experta en marca personal. “Autenticidad y propósito: la marca personal con impacto real en el mundo empresarial”

18:50 – 19:40 | Susana Betrán, gerente de GranCasa, y Natalia García, subdirectora de Club Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza. “GranCasa y la economía de Zaragoza: innovación local con proyección global”

Jueves 2 de octubre

18:00 – 18:50 | Luis Antonio Martín Nuez, presidente de AJE Zaragoza y fundador de la Academia de Inventores. “De inventor a empresario: un viaje para inspirar a nuevas generaciones”

18:50 – 19:30 | Susana Betrán, gerente de GranCasa. “GranCasa: más allá de las compras. Cultura, ocio y experiencia los 365 días del año”

Viernes 3 de octubre