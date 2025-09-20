Es cero turístico, pero la gente se desvía para comer en su restaurante: está en un pueblo medieval cerca de Zaragoza

Aínsa, Albarracín o Valderrobres son algunos de los pueblos más visitados de Aragón. Su inclusión en la lista de los más bonitos de España los convierte en destinos irresistibles. Sin embargo, en los últimos años, el turismo gastronómico empieza a ganar protagonismo y a atraer a viajeros en busca de nuevas experiencias.

En la comarca de las Cinco Villas, en Zaragoza, se esconde un pequeño pueblo que suele pasar desapercibido: Biel. Allí se encuentra El Caserío de Biel, un restaurante que ha logrado situarse en el mapa gastronómico gracias a una cocina que combina tradición y creatividad.

El proyecto está en manos de los hermanos Luis Miguel y María Isabel Romeo. Vinculados a la tierra desde generaciones, ambos crecieron en Zaragoza, donde también trabajaron, pero en 2022 decidieron regresar a sus raíces. Reabrieron El Caserío de Biel con una propuesta renovada y más ambiciosa, capaz de atraer tanto a vecinos como a viajeros.

Cocina aragonesa con personalidad

La carta del restaurante destaca por el uso de productos locales y la apuesta por la carne de caza. Platos como el canelón de jabalí, el ciervo estofado o el ternasco en diferentes preparaciones son algunos de los más demandados.

Uno de sus grandes éxitos es el Lumaconi Romero relleno de carne desmechada de jabalí, reconocido como la mejor propuesta con trufa en Zaragoza. Además, sus menús han recibido numerosos reconocimientos, situándolo entre los cinco mejores menús del día de la provincia y actualmente compitiendo como mejor menú degustación de 40 euros, compuesto por ocho pases maridados con vinos del Campo de Borja.

Plato de comida de El Caserío de Biel. TripAdvisor

Otro de los atractivos de El Caserío de Biel es su excelente relación calidad-precio. El menú diario para trabajadores cuesta 15 euros, el menú del día 22, y también se puede disfrutar de una hamburguesa de jabalí con patatas y bebida por 17. El gasto medio ronda los 33 euros por persona, lo que lo convierte en una opción asequible para todos los bolsillos.

El esfuerzo de los hermanos Romeo ha sido reconocido. En 2023 recibieron un Solete de la Guía Repsol en la categoría “un lugar para perderse” y en 2024 otro en la categoría de restaurantes.

Qué ver en Biel

Aunque pequeño, y cero turístico, Biel tiene mucho que ofrecer. En el siglo XV, más de la mitad de su población era judía y su aljama fue la segunda más importante de las Cinco Villas.

Pasear por sus estrechas calles, descubrir la judería y admirar las casas populares y nobiliarias que rodean el castillo-fortaleza es un auténtico viaje a la Edad Media.

Calles de Biel. Turismo de Aragón

El entorno natural es otro de sus atractivos. Desde Biel parten rutas de senderismo y ciclismo que atraviesan bosques y montañas.

Y lo mejor es su ubicación. Está cerca de Zaragoza, a menos de hora y media en coche, lo que lo convierte en una escapada perfecta donde naturaleza, cultura y gastronomía se dan la mano.