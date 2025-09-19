Sergio Beguería (24), experto en desarrollo personal: "Ser productivo no es estar muchas horas delante del ordenador”

El ámbito del desarrollo personal está en tendencia. Son muchos los creadores de contenido que hablan sobre la importancia del cuidado del cuerpo y mente, sumado a cómo ganar dinero de paso.

Entre ellos, uno de los más conocidos es el zaragozano Sergio Beguería, copropietario del conocido podcast sobre inversión ‘Tengo un Plan’, junto a Juan Domínguez. Además, Sergio tiene su propio canal, en el que incorpora temas relacionados con el desarrollo personal, ligado siempre a la economía.

Tiene miles de seguidores en todas sus redes sociales, destacando sobre todo YouTube, donde con el apoyo de los dos canales, consigue llegar a millones de usuarios todos los meses.

Una de sus últimas reflexiones gira en torno a la gestión del tiempo. "24 horas. Esas son las horas que tenemos todo el mundo a la vez", recuerda, poniendo de relieve que todos cuentan con el mismo margen diario, solo cambia en como se aprovecha.

El valor de tomar decisiones matutinas y la productividad

Uno de los consejos más impactantes de Sergio es precisamente sobre cuándo es mejor invertir esos esfuerzos. "No tomes decisiones importantes a partir de la 1 del mediodía", señala Sergio en base a una reflexión de Jeff Bezos.

La razón es sencilla, el cerebro cuenta con una energía limitada para decidir, y cuanto más avanza el día, mayor es el desgaste y peores son las decisiones que se toman.

Para sacar el máximo partido a tu potencial, lo mejor es observar los ritmos biológicos de cada persona y ajustar la rutina en función de eso. Por ejemplo, si te cunde más la tarde que la noche, entonces no tiene por qué ser beneficioso madrugar.

La productividad, insiste, no debe confundirse con el número de horas de trabajo. "La productividad no es estar muchas horas delante del ordenador”, sino cotejar los resultados en función del tiempo invertido.

Otro de sus consejos es identificar la llamada “hora de oro”, ese tramo de dos o tres horas del día en el que la mente se encuentra con mayor energía y claridad para tomar buenas decisiones.

Finalmente, Sergio resalta la importancia de medir y evaluar. Sin reflexión diaria ni revisión semanal no es posible el progreso. "Si no hay medición no hay progreso, porque no sabes si has mejorado o no", concluye.