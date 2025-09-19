Un argentino visita Zaragoza y dice lo que todos piensan: "Esta ciudad nunca falla, tiene el mix perfecto"

Zaragoza, poco a poco, se va consolidando como una gran ciudad turística en la que poder disfrutar del arte, la cultura y la gastronomía.

Cada verano son más los extranjeros que eligen la capital aragonesa para sus vacaciones. Es cierto que visitar la ciudad en agosto, no se lo recomendaría ni a mi peor enemigo, pero a pesar del calor Zaragoza tiene mucho que ofrecer.

Un argentino que ha pasado varios días en la capital aragonesa así lo ha reconocido: "Esta ciudad nunca falla, tiene el mix perfecto". A través de sus redes sociales Rodrigo Miranda muestra su fascinación por la ciudad.

En un video de un minuto hace un resumen de su fin de semana en Zaragoza. Mostrando muchos planes variados y divertidos. Desde ir a las fiestas de un barrio para montarse en las ferias, visitar El Pilar, e ir en bici, hasta tomarse un café en La Bendita.

"Naturaleza, fiestas de barrio, historia y un café increíble para cerrar el día. Zaragoza tiene ese mix perfecto entre tradición y planes divertidos que no te podés perder", asegura el argentino.

Turismo en Zaragoza

Zaragoza es principalmente conocida por la Basílica del Pilar. Actualmente tiene dos torres en reparación y en el interior también cuenta con andamios. Además, hay un proyecto encima de la mesa para su total restauración interior para el año 2040; por lo que los turistas que vengan próximamente se llevarán un pequeño 'chasco'.

No obstante, Zaragoza tiene mucho que ofrecer. El parque grande José Antonio Labordeta, es la primera visita que propone el argentino. El pulmón verde de la ciudad cuenta con diferentes ambientes e infinidad de alternativas: paseos, deporte, un pícnic, visitar los patos...

La plaza de toros de La Misericordia también es una visita obligada. Es el segundo coso taurino de primera categoría más antiguo de España, cuenta con tres alturas, cada una de ellas formada por galerías con arcos de medio punto de ladrillo rojo. Solo el exterior ya merece la pena acercarse.

La Aljafería no aparece en este video del argentino, y varios comentarios lo califican de 'imprescindible'. El palacio fue construido en el siglo XI como palacio de recreo de los reyes musulmanes que gobernaban la taifa de Sarakusta, y tanto el exterior como el interior es impresionante.

El Acuario de Zaragoza también es recomendado. Se trata del acuario fluvial más grande de Europa; en sus instalaciones, alberga más de 5.000 animales pertenecientes a más de 350 especies distintas de fauna fluvial. ​

Evidentemente, los museos romanos, el Paraninfo, el puente de piedra, ir de tapas por El Tubo y un montón de planes más se pueden hacer en la capital aragonesa. La propuesta del argentino se queda un poco corta, pero puede servir de aperitivo para empezar a descubrir Zaragoza.