Un vecino vasco come en un restaurante de Aragón y no da crédito: "No me esperaba comer tan rico en un sitio de nieve"

Cada lugar de España es un mundo. En cada esquina se esconde una identidad única atravesada por la gastronomía, la lengua, la historia, la arquitectura, la música y los paisajes. Por eso no es lo mismo comer un chuletón en Euskadi que caminar por las montañas del Pirineo aragonés.

Muchos prefieren la primera opción, pues la gastronomía vasca cuenta con una reputación insuperable. Por eso, que un vecino de Euskadi coma en un restaurante aragonés y reconozca que le ha encantado es todo un halago.

La provincia de Huesca acoge actualmente siete restaurantes con estrella Michelin, tres de ellos reconocidos en 2025, lo que confirma que la cocina aragonesa comienza a posicionarse entre las más destacadas de España.

Eneko (Enekoboll en redes sociales), un vecino de Euskadi, estuvo el año pasado en el Pirineo, en Broto y compartió su experiencia en TIKTOK.

Durante su estancia realizó excursiones y probó la gastronomía local. En concreto, visitó una pizzería de Broto, donde confesó: "No esperaba comer tan rico en un sitio de nieve".

Una pizzería buenísima

Enekoboll cenó en la pizzería Tea, situada en este pequeño y encantador pueblo del Pirineo. Allí pidió un calzone y una pizza, y de ambos platos solo tuvo palabras de celebración.

"Estoy en un restaurante, pero voy a hacerlo", dice al inicio del vídeo de apenas un minuto subido a redes sociales, antes de darle un lametón al plato.

La cámara muestra una pizza y un calzone, cada uno con un precio de 11 euros. Empieza con el calzone, pero al intentar hincarle el diente se quema y termina cortándolo con las manos antes del primer bocado.

El calzone estaba relleno de bacon, queso mozzarella, espinacas, orégano y tomate. "Bua tía", dice con la boca llena, y añade: "La masa está brutal".

La pizza llevaba miel, queso de cabra, nueces, pasas y tomate. Tras el primer mordisco, solo pudo exclamar: "Hala", antes de dar otro bocado y poner los ojos en blanco de puro placer.

Tanto la pizza como el calzone le encantaron, y a ambos les dio un sobresaliente, una nota de 9; nada mal.

La cena terminó con una torrija acompañada de helado de vainilla, por un precio de 3,5 euros. "De las mejores torrijas de mi vida, no es broma", aseguró después de probarla. "¡Qué sabor! ¡Qué dulce! Se deshace en la boca", añadió.

El postre se llevó un 10. Una nota que confirma que en este pequeño rincón de Aragón se puede comer de maravilla y salir sin dar crédito.