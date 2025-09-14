Jorge, experto inmobiliario, alto y claro sobre los alquileres en Aragón: “Hay tanta demanda que ya ni se publican”

Los precios de la vivienda en Aragón no paran de subir, fijando el precio medio de una vivienda en 140.311 € y aumentando el número de operaciones inmobiliarias en un increíble 20 %.

Ante estos datos, Jorge García, miembro de la cátedra del mercado inmobiliario de Zaragoza, da las claves del dinamismo del sector en el programa Conexión Aragón, de la productora autonómica Aragón TV.

"Al existir poca oferta, los precios están en aumento", señala Jorge. Esto genera en los posibles compradores la sensación de tener que adelantarse para no perder la oportunidad, ya que, de lo contrario, los valores seguirán incrementándose cada vez más.

En lo que al alquiler se refiere, igual que en la compraventa o en las herencias, también ha aumentado considerablemente en la comunidad. En concreto, el precio por metro cuadrado ha crecido un 8,8% en un año, fijándose en 10 euros.

La urgencia por adquirir una vivienda también se refleja en el ámbito del alquiler. En zonas como Teruel ha surgido una nueva tendencia que se está extendiendo al resto de Aragón, especialmente en ciudades grandes como Zaragoza: los llamados ‘Alquileres Exprés’.

Tanto es así, que según señala Jorge “No se suelen publicar ya siquiera. Es mejor no publicarlo, pasarlo a tus listas internas y dar salida a los inmuebles. Por eso ya ni se publicitan”, afirma el experto.

Una situación que beneficia a los propietarios, quienes representan un elevado 77% de la población aragonesa.

Al ser consultados por el programa, varios vecinos de Zaragoza se pronunciaron sobre la disyuntiva entre comprar o alquilar. La mayoría manifestó su preferencia por comprar, aunque reconocen que, de momento, no les queda más opción que alquilar. "Ahora estamos de alquiler, pero queremos comprar. La situación está complicada", comenta una joven.

¿Posible Burbuja Inmobiliaria?

Estas subidas de precios en los alquileres y en las compraventas de inmuebles recuerdan a una etapa pre burbuja inmobiliaria. “A mediados de 2007 no se veían precios como los de ahora, también tenemos que tener en cuenta el efecto de la inflación”, comenta Jorge, quitando peso a un nuevo estallido como el de hace 17 años.

El futuro del sector aún es incierto, pero lo que está claro es que la vivienda en Aragón se ha convertido en el centro de muchas conversaciones y decisiones familiares. Sobre todo para los jóvenes, ya que lidian con un menor poder adquisitivo y menos capacidad de ahorro.