El colegio de Zaragoza en el que estudió Enrique Bunbury: con más de 50 años de historia, privado e internacional

El colegio de Zaragoza en el que estudió Enrique Bunbury

Miles de estudiantes aragoneses se han llevado un chasco estos últimos días. El regreso al curso escolar siempre trae consigo emociones encontradas, entre nervios, rutinas y reencuentros.

En Zaragoza, donde conviven decenas de centros de todas las modalidades, algunos colegios destacan por su historia, su propuesta educativa y también por los nombres ilustres que pasaron por sus aulas.

Pocos pueden presumir de haber visto crecer entre sus pupitres a una de las voces más influyentes del rock en español. Según cuenta internet, Enrique Bunbury, cantante que alcanzó fama mundial con Héroes del Silencio, estudió en el Colegio Británico de Aragón. Institución que aún a día de hoy sigue siendo privada e internacional.

A su vez, también se cuenta que Enrique pasó por varios centros educativos de la ciudad, diferentes al colegio Británico.

Lo que está claro es que este colegio fue testigo de los primeros pasos de Bunbury, quien a los 12 años reunió sus ahorros para comprarse una guitarra eléctrica y formó su primera banda, Apocalipsis, en un camino que lo llevaría a convertirse en un referente.

¿Qué relación tiene Bunbury con Zaragoza actualmente?

Enrique Bunbury mantiene una relación profunda y constante con Zaragoza, pese a residir desde hace años en Los Ángeles. En alguna entrevista ha declarado que la ciudad sigue siendo un lugar más que especial para él, donde “espera cerrar el último bar”.

Además, no suele haber gira del cantante sin que aparezca el nombre de ‘Zaragoza’ en su cartel.

Así es el Colegio Británico de Aragón

Nacido del sueño de varias familias en 1974, este colegio reúne a más de 600 alumnos en la actualidad. Además, es de los pocos de Zaragoza en los que se pueden dar los primeros pasos y salir encarando la Universidad. Por supuesto, con inglés, ya que se imparte en un 70%.

Esta institución ha recibido con el paso de los años multitud de galardones, como la certificación Apple Distinguished School, manteniendo una sólida tradición de excelencia, vinculando pasado y futuro en cada promoción de estudiantes.

En definitiva, uno de los colegios más prestigiosos de Zaragoza en cuyas aulas ha crecido el gran Enrique Bunbury.