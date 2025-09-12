Un vasco alucina al visitar esta zona del Pirineo aragonés: "Es el lugar más bonito que he visto en mi vida"

Eneko sorprendido con las impresionantes vistas de este ibón del Pirineo Turismo de Aragón

El creador de contenido vasco @enekoboll, en una de sus múltiples aventuras, se queda más que sorprendido al visitar uno de los ibones más bonitos del Pirineo Aragonés. Se trata del emblemático Ibón de Acherito, una joya aragonesa que se encuentra en el Valle de Hecho, cerca del municipio de Ansó.

Eneko, tras una colección de seis vídeos mostrando muchos de los encantos que tiene la provincia de Huesca, comienza con un rotundo, “Hemos venido a pasar el fin de semana y esta es la ruta que hemos hecho. Ya que es el sitio más bonito que he visto en mi vida”.

Junto a una amiga, Eneko comienza su travesía a las 9 de la mañana, tras unas horas subiendo senderos y bordeando pendientes llegaron a su destino. Una vez en la cumbre recalcó, “Sé que estoy siendo un poco pesado pero estoy aquí sentado y estoy flipando con lo que estoy viendo”.

Además de la innegable belleza del lugar, otro de los aspectos que sorprendió al creador de contenido fue su cercanía con Francia. Si subes un poco más por la cordillera norte, en un paso puedes estar en el país galo.

Pese a las impresionantes vistas del ibón que muestra en su vídeo, Eneko aconseja que no es una ruta para todo el mundo. “Tienes que tener unos conocimientos mínimos de montaña y resistencia. Así que infórmate bien primero o ven con un profesional”, advierte el montañero.

Rutas para ascender al Ibón de Acherito

Dependiendo de la dificultad, puede subirse a este precioso paraje de tres formas diferentes:

Ida y vuelta por el barranco de las Foyas : Es la alternativa más corta. Son 9,5 km con un desnivel aproximado de 650 m. El recorrido se completa en unas 4 horas

Ruta circular : Requiere un poco más de esfuerzo, pero el entorno compensa con creces. Consta de 11,5 km, el mismo desnivel de 650 m y un tiempo estimado de 4 horas y 30 minutos.

Ruta circular con muga (la de este recorrido): Incluye un añadido de desnivel a cambio de panorámicas espectaculares. En total son 14,8 km, 850 m de desnivel y unas 5 horas y 30 minutos de caminata.

Una vez finalizada la ruta, visitar el pueblo de Ansó debería ser una parada obligatoria. Está catalogado como uno de los pueblos más bonitos del Pirineo, pasear por su casco medieval, ir a su mirador o visitar su iglesia es una experiencia en sí misma.

Aunque lo mejor de todo es reponer fuerzas en alguno de los restaurantes locales, como el Maiberal o Borda Chiquín, dos de los mejor valorados del valle.