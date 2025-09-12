Una madrileña no se corta y dice lo que muchos piensan al visitar el Pirineo: "Hasta llegar al pueblo… vaya carretera"

El verano fue, un año más, el momento perfecto para desconectar de la rutina. Muchos aprovecharon esos meses para salir de la ciudad, escapar del bullicio y dejar atrás el calor. Cada vez es más común elegir vacaciones en entornos rurales, donde la naturaleza y la tranquilidad cobran protagonismo.

Durante los meses más cálidos, el Pirineo aragonés volvió a ser uno de los lugares más atractivos. Convirtiéndose en un refugio para muchos gracias a sus pozas, rutas y multitud de planes a una temperatura amigable.

De hecho, las redes sociales se han llenado de turistas que han pasado unos días en la zona o simplemente, un día para hacer algunas de las numerosas rutas que ofrece.

Una de las que ha elegido el Pirineo aragonés para disfrutar de sus vacaciones es Irene Rain, una creadora de contenido y youtuber madrileña. A mediados de julio, publicó un vídeo de que se iba con su familia a descubrir la belleza de Aragón por primera vez.

Así pues, la joven ha estado documentando su viaje a través de sus redes sociales, como Instagram y TikTok y en un vídeo más extenso en YouTube.

En sus publicaciones se ha mostrado impactada con los paisajes y los pueblos, admirando cada rincón por el que pasaba. Aínsa, Roda de Isábena, Graus, Montañana, Senz, etc. Incluso, admitió que el Forau de Aiguallut era la ruta más bonita que había hecho nunca.

Visita a Senz

Durante otro día, Irene Rain visitó la localidad de Senz, una población que pertenece a Foradada del Toscar, en la comarca de la Ribagorza. En concreto, está a 33 kilómetros de Graus, capital de la comarca.

Al llegar, la creadora de contenido destacaba que más que un pueblo es una aldea. “Hay 20 habitantes en total”, comenta. Aun así, detalla que tiene una “pedazo” de iglesia (la de San Pedro), “como todos los pueblos de España”.

No obstante, su paso por Senz se justifica por la famosa quesería artesana del lugar. “Espero que esté abierta, porque hasta que hemos llegado al pueblo…, vaya carretera”, decía con cierto humor la joven, representando uno de los pensamientos de muchos turistas cuando viajan al Pirineo. Y es que en muchos de estos puntos, al tratarse de zonas montañosas, las carreteras pueden dar cierto respeto a los conductores.

“Cómo huele. Me voy a comer otro trozo”, añade Irene Rain en el vídeo, en relación con los quesos, que luego enseñaba.

Así pues, si viajas al Pirineo, ten cuidado al volante, sobre todo en las zonas estrechas, de puertos o si hay un clima desfavorable.