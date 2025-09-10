El pequeño pueblo de Aragón que enamoró a Vicente Vallés: "Este lugar merece ser descubierto"

El reconocido presentador de noticias Vicente Vallés quedó cautivado por un pequeño pueblo de Teruel. No sorprende que la localidad haya logrado conquistarle: este mes de junio fue invitado a visitarla y, como muestra de afecto, los vecinos le dedicaron una calle.

El periodista vivió una jornada festiva en Libros, el bonito pueblo aragonés, acompañado en todo momento por el alcalde y por sus habitantes. El municipio celebró la cuarta edición de su Festival Literario, y en esta ocasión Vallés fue el invitado de honor.

En el emotivo acto de inauguración de la placa que le dedicaron, Vallés expresó su gratitud y asombro: "Este lugar merece ser conocido, y yo he tenido la fortuna de descubrirlo gracias a la iniciativa de 'Mi Pueblo Lee' y al alcalde. Gracias, gracias a todos", manifestó el comunicador.

El homenaje no fue algo casual. Libros se ha convertido en los últimos años en un inesperado foco de cultura rural.

El propio nombre del pueblo ya parece un guiño literario, aunque su origen nada tiene que ver con la lectura. Proviene de una antigua exención de impuestos en la época de la Reconquista: “libros”, como símbolo de libertad fiscal.

En 2023, el pueblo lanzó la campaña “Libros a Libros”, con el objetivo de crear por primera vez una biblioteca municipal.

Fue una iniciativa de la asociación Mi Pueblo Lee, en colaboración con el Ayuntamiento. El alcalde hizo un llamamiento y los libros empezaron a llegar desde todos los rincones del país. Una auténtica revolución.

Por otro lado, desde hace varios años se celebra el Festival Literario de Libros, en el que en cada edición se invita a alguna figura reconocida del mundo del arte, principalmente escritores y poetas. Han pasado por allí grandes nombres como Javier Sierra, Elvira Lindo o Rosa Montero.

Vallés ha publicado varios libros como 'Operación Kazán', 'Trump y la caída del Imperio Clinton' y estuvo firmando ejemplares a los vecinos de Libros. Después de descubrir la placa, participó en un coloquio muy interesante, siendo uno de los últimos personajes reconocidos en acudir a este pequeño pueblo que está consiguiendo hacerse notar.

Libros, un pueblo de Teruel

Situado al suroeste de la comarca Comunidad de Teruel, a solo 27 kilómetros de la capital, Libros está protegido por dos imponentes formaciones rocosas: la Peña Grajera y la Peña del Cid. El río Turia bordea su casco urbano.

A 766 metros de altitud, con casi 38 kilómetros cuadrados de extensión, y tan solo 102 habitantes, es un lugar que conserva intacto su encanto rural.

Ya en 1847, el geógrafo Pascual Madoz lo describía como un pueblo encajado en un barranco, bajo un peñasco elevado y resguardado de los vientos. Y así sigue: tranquilo, acogedor, con buen pan, repostería casera y huertas fértiles.

Hoy también con muchos libros, y con el sueño de abrir, tarde o temprano, una gran biblioteca municipal que sea un reclamo turístico.