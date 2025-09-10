Irene, hija del actor José Luis Gil: “Nos dijeron que las secuelas serían horribles, pero el cambio fue sorprendente”

José Luis Gil es un actor zaragozano muy querido en España, especialmente por su trabajo en televisión y doblaje. Es conocido sobre todo por su participación en las exitosas series de televisión 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina', pero en noviembre de 2021, José Luis Gil sufrió un ictus isquémico, lo que lo obligó a apartarse de la vida pública y de su carrera.

Desde entonces, su familia ha sido muy discreta sobre su estado de salud, aunque se sabe que sigue en proceso de recuperación y que está rodeado del cariño de sus seres queridos.

Por primera vez, Irene, su hija, ha acudido a un plató de televisión a hablar del estado de salud de su padre, y ha trasladado la dureza que es seguir su recuperación. “Seguimos aprendiendo a tratarle. Vamos día a día. Espero que aprenda mucho más. Quiero que cada vez haga más cosas y esté menos triste. Lo hacemos todos lo mejor que podemos”, ha afirmado, en el programa ‘Y Ahora Sonsoles’, de Antena 3.

Todo sucedió en noviembre de 2021, cuando Irene recibió la llamada de su madre para contarle lo ocurrido. “Recuerdo despertarme con la llamada de mi madre. Todo el mundo cambió. Ya nada fue igual. Los médicos fueron demoledores. Nadie dijo nada firme”, ha contado.

En un principio, añade Irene, los médicos dijeron que las secuelas serían “horribles”, pero todo fue a mejor en apenas 24 horas. “Pasamos de pensar en lo peor a que lo subiesen a planta. A día de hoy, no veo que pueda volver, pero ¿quién soy yo para decir que no? Todo es incertidumbre”, señala.

En su caso, su familia se ha unido plenamente para ayudar a José Luis a recuperarse. “Estamos unidos. Mi prima es la cuarta hermana. Es increíble. Mi prima va todas las semanas a ver a su tío desde hace cuatro años”, destaca Irene.

Muchos compañeros de profesión y fans han mostrado su apoyo y cariño hacia él, destacando su profesionalismo y el gran legado que ha dejado en la televisión y el doblaje en España. Aunque no se ha confirmado si podrá regresar a los escenarios o a la televisión, su trabajo sigue siendo muy recordado y valorado.

Desde entonces, Irene ha ido actualizando su estado de salud en redes sociales. "Es un crack. Y está guapo. Hoy, has conseguido un imposible, los tres hermanos de acuerdo. Días como hoy es mejor pasarlos unidos", escribió el pasado mes de febrero junto a una foto de José Luis, quien aparece con una expresión positiva y una leve sonrisa.