Abre en pleno centro de Zaragoza un nuevo parque temático: perfecto para celebrar cumpleaños

Encontrar un sitio de juego para los niños en pleno centro de Zaragoza, era complicado hasta hace unos días. Saltolandia acaba de abrir sus puertas en la calle Hermanos Ibarra, 3, al lado de la plaza de Los Sitios.

Es cierto que Zaragoza tiene opciones de ocio infantil, como los centros de pistolas láser, parques de bolas en algunos barrios, el centro Ilusiona de Puerto Venecia, el Pettum de Plaza o el parque de trampolines en La Torre Outlet.

No obstante, en el centro-centro de la ciudad, celebrar un cumpleaños o ir a tomarte un café con los amigos y poder llevarte a los niños contigo... era muy difícil. Este nuevo parque temático promete ser la solución.

Saltolandia: parque de trampolines de Zaragoza

La idea de Saltolandia surgió de la experiencia personal de Bea y su pareja, quienes están detrás del nuevo parque; después de vivir y viajar por diversos países como Estados Unidos, Singapur y Polonia, notaron la abundancia de lugares con zonas de juego para niños donde los padres podían relajarse.

Al regresar a Zaragoza hace cuatro años, Bea se dio cuenta de la escasez de opciones céntricas para ir con sus hijos, afirmando que "no hay nada por el centro, tienes que coger el coche" y que llevaba "con el run-run en la cabeza, digo, es que no hay nada de nada".

Esta inquietud la llevó a buscar una solución, y cuando se presentó la oportunidad de un centro de colchonetas cerca de la Plaza de los Sitios, decidieron intentarlo. Además, por su experiencia como madre de dos niños, añadió una zona de juguetes "para que el hermanito pequeño también esté entretenido", explica.

El local de Saltolandia tiene una historia previa, ya que "lo intentaron abrir en el COVID" y "estaba medio hecho", pero tuvieron que cerrar después de solo dos meses. Bea lo encontró en ese estado pero decidió darle una vuelta: "lo adquiero como estaba y lo he puesto a mi gusto", afirma.

A pesar de que su trayectoria profesional se centraba en el tenis, siendo deportista de alto rendimiento y habiendo dirigido una academia en Singapur, su experiencia emprendedora le dio la confianza para este nuevo proyecto.

Saltolandia, ubicado en la calle Hermanos Ibarra, 3, cerca de la Plaza de los Sitios, está diseñado para "diversión para ellos, un respiro para vosotros", indica la web del nuevo parque temático de Zaragoza.

Saltolandia. Redes Sociales

El parque de trampolines está pensado para niños de "mínimo 3 años" y atrae "hasta 14 años", aunque no hay una edad máxima, ya que "puede saltar una mamá también", explica Bea que ha sido testigo ya de alguna aventurera.

El espacio incluye una zona de colchonetas con canchas para encestar,camas elásticas y paredes de escalada, además de una ludoteca para los más pequeños. El centro cuenta con una "monitora que está pendiente también" y que, además de vigilar, "juega con ellos".

En cuanto a los horarios, Saltolandia está "abierto al público de viernes a domingo". Los viernes abren por la tarde, de 16.30 a 21.00, y los sábados y domingos están "abiertos por la mañana y por la tarde", de 10.30 a 14.00 y de 17.00 a 21.00.

Esta apertura matutina es una diferencia notable con respecto a otros centros similares, que suelen abrir solo por la tarde. De "lunes a jueves estamos cerrados al público, pero si tenemos reservas de cumpleaños lo abrimos", lo que permite la celebración de eventos privados entre semana.

Los precios para el salto libre son 12 € por una hora y 15 por hora y media. También ofrecen bonos de 5 horas que son populares entre los residentes cercanos. Para los cumpleaños, los precios varían entre 16 € y 20,50 € por niño, dependiendo del día (entre semana o fin de semana) y la duración de la fiesta.

Existe la opción de un "cumpleaños privado" para grupos escolares o asociaciones, y una alternativa flexible donde se puede "alquilo 3 horas un lunes y llevo yo mi picoteo", aunque por ahora, la gente prefiere el servicio completo. Todos los detalles y opciones están disponibles en la página web.