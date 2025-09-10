Abre una nueva cafetería de especialidad en pleno centro de Zaragoza: "He flipado un poco con el tamaño"

El brunch está de moda y Zaragoza es la prueba. Una nueva cafetería de especialidad y brunch llamada ‘Koality Coffee’ ha abierto sus puertas en pleno centro de la capital aragonesa, en concreto en la calle San Vicente Mártir número 28.

Esta nueva apertura no ha pasado por alto entre los amantes de este concepto en la ciudad. De hecho, ya cuentan con varias reseñas y opiniones, por el momento todas positivas.

Entre ellas, una clienta destaca “El café está muy muy bueno, el precio es bastante adecuado”. Alba, otra clienta de la cafetería también quedó sorprendida, “Un lugar encantador con gente encantadora, en pleno centro. ¡Qué más se puede pedir!”.

Así mismo, esta inauguración no ha pasado desapercibida en redes sociales. Ya cuenta con vídeos de gastroinfluencers que se han dejado pasar por el nuevo local compartiendo sus valoraciones al respecto.

La pareja @loslindys, a través de Tiktok, destacan la belleza de la cafetería. “Es preciosa. Sobre todo la zona interior nos ha encantado”. Aprovecharon la visita para probar el café de especialidad y pedir unas tostadas para completar el desayuno, “Calidad-precio está genial. Yo de hecho he flipado un poco con el tamaño”, comenta la influencer al probar una tostada con jamón serrano y tomate.

@loslindys ✨ Nueva cafetería en Zaragoza✨ Hemos ido a la inauguración de Koaliti Coffee (C/ San Vicente Mártir, 28) y la verdad… ¡nos encantó! 💚☕ Pedimos un café con leche y un cortado, y para desayunar, unas tostadas de jamón con tomate (4,50€ cada una). En total, pagamos 12,20€ entre los dos 🤭👌 El café de especialidad estaba increíble, la tostada brutal y además el local es precioso, con colores claros, decoración cuidada y hasta merch para llevarte a casa. 🌿 La gente que lo lleva es majísima y, sin duda, para nosotros este sitio es un SÍ rotundo. 🔝 Si aún no lo conoces… esta es tu señal para pasarte y probarlo. #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #foryoupage❤️❤️❤ @Koality Coffee ♬ sonido original - sin nombre

Así es Koality Coffee, la nueva cafetería de Zaragoza

Ya sin ver los productos el local llama la atención tanto por su cuidada estética como por ser el único en la ciudad con un tostador de ‘La Marzocco’, una máquina de café para profesionales de lujo.

Su carta combina clásicos como el espresso (1,80€) o el cappuccino (2,20€) con bebidas más modernas, desde un Matcha Latte (5,00€) hasta un Espresso Tonic (4,00€). También hay smoothies por 5,00€ y batidos caseros como el de Oreo o Kinder, ambos a 6,00€.

En lo que a comida se refiere, la variedad es amplia, ofreciendo desde un tartar de salmón (12,00€) hasta tostadas creativas como la de hummus con aguacate (5,50€) o dulces como la de Nutella y plátano (2,50€). No faltan sándwiches, como el de brie con sobrasada y miel (5,00€), focaccia de jamón y queso trufados (7,50€), o unas tostadas (por 4,50€ cada una).

Los bowls son otra de las estrellas, con propuestas frescas como el Açai Bowl (7,50€) o el Granola Bowl (8,50€).

Con esta mezcla de lo clásico con propuestas más innovadoras, y poniendo atención en el trato al cliente y la calidad de los productos, Koality Coffee apunta a ser una de las nuevas favoritas de la ciudad.