El colegio de Zaragoza en el que estudio Miki Nadal: con más de 60 años de historia, concertado y católico

Ya es oficial. Entre este lunes, 8 de septiembre, y el miércoles, miles de alumnos de Aragón van a protagonizar la tan costosa vuelta al cole. Los colegios e institutos de la Comunidad han vuelto a abrir sus puertas para comenzar un nuevo curso escolar.

La región y, en concreto, la provincia de Zaragoza alberga multitud de centros de enseñanza. Si bien, en la capital aragonesa hay uno que puede presumir de haber formado a uno de los humoristas y presentadores más famosos del país: Miki Nadal.

Nadal nació y vivió en la localidad zaragozana de Pedrola hasta los cinco años, edad con la que se trasladó a vivir junto a su familia a Zaragoza. En la ciudad vivió hasta los 23 años, cuando se mudó a Guadalajara dónde trabajo cuatro años antes de surgirle una oportunidad laboral en Madrid.

Sus comienzos fueron en el programa de Pepe Navarro "La sonrisa del pelícano" en 1997. Pese a que se marchó muy joven, el zaragozano aún sigue teniendo muchos y gratos recuerdos de aquella época.

Más que de su colegio, habla de las fiestas de su pueblo. Durante el verano suele volver a Pedrola para las fiestas. Con él van sus tres hijas a las que ya les está metiendo el orgullo aragonés.

No obstante, las fiestas de los pueblos ya han quedado para el recuerdo, dando paso al inicio de curso. El colegio en el que estudió Miguel Nadal (Miki) tiene más de 60 años, es católico y concertado y se llama Santo Domingo de Silos.

El centro educativo está en el barrio de Las Fuentes de Zaragoza, en la calle Amistad. El colegio llegó a tener hasta 7.000 alumnos. Ahora cuenta con unos 2.300 estudiantes, distribuidos en niveles de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

Colegio Santo Domingo de Silos

¿Cómo es este colegio? Con 64 años de historia, el centro de Las Fuentes pertenece a la Fundación Canónica «Obra Diocesana Santo Domingo de Silos», una entidad vinculada a la Archidiócesis de Zaragoza.

El colegio surgió como un centro educativo de iniciativa privada, con una marcada identidad católica y confesional. "La comunidad educativa es fruto de la integración armónica de todos los elementos que intervienen en el Centro: Entidad Titular, alumnos, profesores, personal de administración y servicios y padres de alumnos", se explica en la web del colegio.

Clase infantil del Colegio Santo Domingo de Silos de Zaragoza.

Presente en la capital aragonesa desde 1959, "apuesta cada día por una formación y enseñanza de calidad, así como por una visión de futuro de la mano de las nuevas tecnologías y nuevas formas de aprendizaje", añaden.

En el origen once religiosas “Avemarianas” (Operarias del Divino Maestro) y los Hermanos Gabrielistas (Congregación de S. Gabriel) se encargaban de la organización y dirección escolar y pastoral de las unidades, la escuela hogar para jóvenes y madres, clases complementarias (cálculo mercantil, mecanografía, idiomas) y actividades de convivencias, catequesis y sesiones de cine.

Patio del colegio Santo Domingo de Silos de Zaragoza.

En el curso 1963-1964 se crean dos secciones filiales de Bachillerato de los Institutos Miguel Servet y Goya. Y en el curso 67-68 se amplía el colegio a cuatro secciones de Bachillerato.

Pasados ya unos años, en 1982, se implanta el Curso de Orientación Universitaria (C.O.U.) y la Formación Profesional I, alcanzando entonces los 6.753 alumnos en el centro.

En el nuevo siglo, en 2003, la sección de Formación Profesional obtiene el Certificado de Calidad ISO-9001, que se renueva cada tres años y sigue vigente en la actualidad. Y en 2010 el colegio recibió la Medalla extraordinaria de la Educación Aragonesa en su 50 aniversario.

Por último, el colegio de Miki, "siendo partícipe de la misión de la Iglesia por medio de la actividad educativa al servicio del hombre y de la sociedad y, en coherencia con su Carácter Propio y su Proyecto Educativo abierto a todos, pretende que los alumnos alcancen la maduración de su personalidad, que les haga ser dueños de sí mismos, libres y responsables, desde una concepción cristiana del hombre y de la vida, promoviendo una educación personalizadora, enraizada en la cultura de nuestro tiempo, basada en una propuesta coherente de valores y abierta a la trascendencia".

En definitiva, un colegio de gran prestigio en cuyas aulas ha crecido el gran Miki Nadal.