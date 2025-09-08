Un crítico gastronómico alto y claro sobre los nuevos tacos que han llegado a Zaragoza: "Más ligeros que un kebab"

En una nueva aventura de uno de los críticos gastronómicos zaragozanos más populares en redes sociales, @gaskritiko, prueba un recién llegado a la ciudad de Zaragoza, los tacos franceses de Boinso Food (ubicado en Las Fuentes). Además de un nuevo tipo de smash burger con carne de halal, la cual le deja impresionado.

Como no puede ser de otra manera, cuando uno sale con sus amigos por la ciudad, con su pareja o simplemente quiere darse un 'caprichito', las opciones siempre acaban reduciéndose a tres: hamburguesas, pizzas o kebab.

Este nuevo tipo de tacos franceses, parecidos en envergadura, apariencia y modo de preparación, llegan a Zaragoza para rivalizar cara a cara con este último, aunque para el influencer hay un claro ganador, "La verdad que es más ligero que un kebab", comenta Gastrokritiko tras probarlos.

La bienvenida en este local ya arranca fuerte, con un potente bol cargado de chicken tenders, nuggets, queso cheddar, emmental, bacon, cebolla crujiente y patatas fritas cubiertas con salsa. “Es espectacular, o sea increíble”, resumió el crítico tras probarlo, destacando el contraste entre lo crujiente y lo jugoso.

A partir de ahí, cada bocado fue mejor que el anterior, desde un taco francés con salsa tikka masala para untar, tostado a la plancha y con pollo tierno en su interior, hasta combinaciones que parecen pensadas para no dejar indiferente a ningún tipo de cliente.

La joya de la corona fue el famoso “Gigachat”, un taco francés contundente que combina cordon bleu, pollo tandoori, carne de kebab y un gratinado de quesos raclette y cheddar con bacon. "Estoy seguro de que os va a encantar, porque a mí me flipa", comenta el influencer.

Para rematar, degustó una smash burger halal que definió como la mejor de Zaragoza por su jugosidad y la costra perfecta marcada en la plancha.

El proyecto detrás de estos tacos

Detrás de estos vídeos virales, hay un proyecto personal lleno de emoción, mimo y trabajo. Meri, dueña de Boinso Food, abrió sus puertas el pasado 1 de agosto y en tan sólo un mes, ya ha acumulado un gran número de reseñas y reacciones de todo tipo.

“Yo era fan de los tacos franceses y sentía que Zaragoza necesitaba un sitio así, no solo para probar la receta original de Francia, sino para que el ambiente fuera familiar y la gente se sintiera como en casa”, explica Meri al Español de Aragón. La apuesta no podía ser más clara, tacos franceses fieles a la receta tradicional, con proveedores de Francia y elaboraciones caseras.

Aunque esa es la especialidad número uno, la smash burger halal es otra de las estrellas de la carta, siendo la primera que se ofrece en Zaragoza. “Al final, tanto los tacos como las smash están encantando”, señalaba una orgullosa Meri.

Los precios son otro de los principales atractivos, pudiendo conseguir los tacos desde sólo 5,90 euros y la smash burger por 6,90. Lo cierto es que, tras vídeos como el de @gaskritiko y la curiosidad creciente de los zaragozanos, todo apunta a que este estilo de comida ha llegado para quedarse.