Daniel Yranzo (49) chef, rotundo: "Para que la tortilla quede jugosa hay que mezclar la clara y la yema así "

La tortilla de patata es de lo más clásico que existe, y sin embargo no nos cansamos. Una buena tortilla gusta a todos. Podríamos profundizar en el debate de con cebolla o sin cebolla, pero no vamos a perder tiempo cuando el asunto es obvio.

La tortilla de patata es un plato icónico, pero la receta que presenta Daniel Yranzo, el chef aragonés del programa 'La Pera Limonera' de Aragón Televisión, es una propuesta muy original y distintiva, que se aleja de la tradicional tortilla de patata.

Se denomina "tortilla vaga de bacalao y patata" o "tortilla sin vuelta de bacalao con patatas chips". Su nombre, "vaga" o "sin vuelta", se debe a que su principal característica es que no es necesario darle la vuelta. Esto, según el presentador, "da mucho juego" porque convierte la tortilla en una base sobre la que se pueden añadir diversos toppings, colores y sabores, similar a una "pizza".

Esta creación de Yranzo es, en realidad, una versión de un "bacalao à brás", un plato portugués "increíble" y muy popular. El bacalao à brás tradicionalmente es un revuelto que combina patatas paja finitas y crujientes con bacalao cremoso, huevo y aceitunas negras.

El chef aragonés lo adapta con sus propios ingredientes y su distintivo estilo de cocina. Una docena de huevos de gallina campera, bacalao, cebolla, aceitunas negras y Patatas fritas (chips) de la marca preferida.

Cómo batir los huevos

Un paso fundamental para conseguir la jugosidad característica de esta tortilla es la manera en que se baten los huevos.

Según Daniel Yranzo, los huevos se baten "al más puro estilo de madre" con un tenedor, desestimando el uso de varillas o batidores, a los que califica de "de losers". Es imprescindible aplicar un "movimiento turbo" para batirlos adecuadamente.

El objetivo primordial de este batido es lograr que los huevos queden tan bien mezclados que "no se diferencie la clara de la yema". Esto es crucial porque, al chef le gustan las tortillas "muy jugosas", pero no le agrada la sensación de la clara cruda.

Al batir la clara hasta que se rompe y se mezcla perfectamente con la yema, se consigue que la mezcla pueda comerse "cremosa que no cruda", garantizando así la textura jugosa deseada sin la sensación de huevo sin cocinar.

Receta 'tortilla vaga'