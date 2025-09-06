La piscina termal de Aragón cerca de Zaragoza con aguas cristalinas que se mantienen a 25 grados todo el año

Aragón es una tierra con gran riqueza natural. Cada provincia esconde rincones llenos de belleza y sorpresas. Para quienes aman la naturaleza, la historia o la gastronomía, Aragón es un destino para descubrir.

Desde parques naturales hasta pequeños pueblos con encanto, Zaragoza ofrece muchas opciones para desconectar y relajarse. Ahora que comienza la rutina, es importante no acelerarse e intentar mantener la calma.

En la provincia de Zaragoza, en el corazón de la comarca de Calatayud, se encuentra un lugar especial: el lago termal de Alhama de Aragón. Un destino perfecto para recuperar la paz de las vacaciones sin tener que ir muy lejos.

Este pequeño pueblo es un paraíso natural. Es ideal para quienes buscan tranquilidad y las propiedades beneficiosas de sus aguas termales.

El lago termal tiene aguas muy claras. Su temperatura varía entre 25 y 34 grados. Por eso, es un sitio ideal para bañarse en cualquier época del año. Incluso en otoño e invierno, hay valientes que disfrutan de un baño allí.

Piscina termal

El mayor atractivo de Alhama de Aragón es su piscina termal. Está en el Balneario Termas Pallarés. Este lago es único en Europa. Sus aguas siempre mantienen una temperatura cálida.

La relación entre Alhama y sus aguas termales tiene más de dos mil años. Ya en época romana, la gente se bañaba allí por sus propiedades medicinales. Los romanos construyeron los primeros balnearios para aprovechar estas aguas.

Después, en época musulmana, el pueblo recibió el nombre de Alhama, que en árabe significa "fuente termal". Hoy aún se pueden ver vestigios de esa época en sus calles estrechas y en la torre de una antigua fortaleza.

Desde finales del siglo XIX, los balnearios de Alhama de Aragón son un destino conocido para el bienestar. En su época dorada, atraían a la alta sociedad, que venía a cuidar cuerpo y mente en sus aguas curativas.

Actualmente, el Balneario Termas Pallarés y el Hotel Balneario Alhama de Aragón son los más visitados. Siguen ofreciendo tratamientos termales en un entorno histórico.

El Balneario Termas Pallarés destaca por su lago termal natural. Mantiene una temperatura que ronda los 34 grados constantes durante todo el año. Cuenta con edificios modernistas y servicios de spa y salud.

Balneario termal de Alhama de Aragón. Balneario Termas Pallares

El Hotel Balneario Alhama de Aragón también es famoso por sus propiedades relajantes. Ofrece una amplia gama de tratamientos para el bienestar.

Además de los balnearios, Alhama de Aragón es un buen punto para hacer excursiones. Cerca está el Monasterio de Piedra, un lugar natural con cascadas impresionantes.

También merece la pena visitar Calatayud. Esta ciudad ofrece patrimonio histórico y buena gastronomía. Es la cuarta ciudad más grande de Aragón y se encuentra en una zona agrícola muy rica. Está bien situada entre Zaragoza y Madrid, mostrando un gran dinamismo económico.