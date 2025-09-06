Así son las parejas de Zaragoza por barrios según la IA: "Solo nos falta el porro a los de Valdespartera"

Así son las parejas de Zaragoza por barrios según la IA Redes Sociales

En los últimos días se ha hecho viral en redes sociales un vídeo que muestra cómo serían las parejas de Zaragoza según la Inteligencia Artificial.

La publicación original comparaba las parejas de cada provincia española, pero una cuenta de Instagram ha adaptado la idea y ha trasladado el experimento a los barrios de la capital aragonesa. El resultado: estereotipos que en algunos casos parecen acertar y en otros provocan polémica.

Zaragoza cuenta oficialmente con 15 barrios urbanos, sin incluir los rurales, aunque en el vídeo solo aparecen nueve: Delicias, Valdespartera, Centro, La Magdalena, Almozara, Puerto Venecia, El Gancho, Montecanal y Actur.

Barrios de Zaragoza según la IA

El video muestra nueve parejas diferentes. Que se hayan dejado varios barrios y que tampoco aparezcan los rurales es algo que ha molestado y se refleja en los comentarios de la publicación.

En cada secuencia, la IA representa a una pareja con atuendos y actitudes distintas. Así es cómo la IA se imagina a los zaragozanos:

Delicias : una pareja de mediana edad, de estilo hippie y desenfadado, con ropa ligera y sandalias.

Valdespartera : perfiles deportivos, con sandalias de ‘trekking’ como si fueran de excursión.

Centro : un aire más elegante, él con chaleco de plumas y ella con foulard y pelo recogido.

La Magdalena : aspecto juvenil y moderno, caminando casi al ritmo de la música, despreocupados.

Almozara : la pareja de mayor edad, también con toques hippies.

Puerto Venecia : una pareja muy joven, casi estudiantil, ataviada con sudaderas, mallas y zapatillas.

El Gancho : los más desaliñados, con chancletas y apoyados en la pared, como “matando el tiempo”.

Montecanal : elegancia y color, ella con vestido floral y él con polo azul marino y pantalón beige.

Actur: una pareja moderna, con gafas de sol, moto de fondo y buen rollo, semejando padres jóvenes.

El vídeo acumula miles de visualizaciones y cientos de comentarios. Los hay que lo consideran divertido y hasta cierto punto acertado, pero son mayoría quienes lo discuten o echan en falta su barrio.

Para algunos usuarios se trata de una representación absurda, pues “el que ha hecho este vídeo literalmente no conoce Zaragoza, o vive en otro plano dimensional”. Otros recurren al cliché, como quienes señalan que “los de Almozara están en misión humanitaria y les ocuparán el piso los de Valdespartera” o ironizan con que todas las parejas sean blancas “jajaja, en las Delicias salen dos españoles”, se lee.

También hay quien critica la ausencia de buena parte de la ciudad, reclamando barrios como Romareda, Casablanca, Torrero o San José, mientras que otros se lo toman con humor: “solo nos falta el porro a los de Valdespartera”, bromeaba un usuario. La sensación general, pese a las discusiones, es que el vídeo ha servido más para provocar risas y reivindicaciones de barrio que para ofrecer un retrato realista de Zaragoza.

La visión real: satisfacción por barrios

Más allá de los clichés de la inteligencia artificial, lo cierto es que los datos oficiales retratan a los barrios zaragozanos desde otra perspectiva.

Según el último barómetro municipal, realizado a partir de más de 2.000 encuestas entre el 14 de julio y el 8 de agosto, un 91% de los ciudadanos se declara “muy satisfecho” o “satisfecho” de vivir en la capital aragonesa.

Por barrios, Casablanca (100% de satisfacción) y Universidad (99%) encabezan el ranking de vecinos más conformes con su calidad de vida. En el otro extremo se sitúan el Casco Histórico (77,2%), lastrado por los problemas en zonas como Zamoray-Pignatelli, el Gancho o el entorno del Parque Bruil, y Delicias (73%), distrito grande y heterogéneo con realidades muy diversas.

Los estereotipos de la IA pueden arrancar sonrisas o enfados, pero los datos oficiales lo dejan claro: más allá de cómo nos representen las redes, la mayoría de los zaragozanos está feliz de vivir en su barrio.