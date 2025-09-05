Paga 42€ por una tarta de queso y no da crédito: "Contra la textura cremosa no se puede luchar"

Algo tiene la tarta de queso que encanta a todo el mundo. Es más, si a ti no te gusta este postre, deja de leer y date de baja. La tarta de queso es la guinda del pastel, la joya de la corona, la flor y nata y todo lo que se os ocurra para decir que es de lo mejorcito en repostería.

Suele ser habitual que cuando uno come fuera, entre los postres de la carta aparezca tiramisú, sorbete de limón, una pieza de fruta y cómo no, tarta de queso. Siendo este último el más solicitado. Y de restaurante a restaurante se va haciendo ranking de esta especialidad.

Ahora no hace falta ni ir a un bar ni hacerla en casa, puedes pedirla online y te llega a domicilio. Una de esta última modalidad es la propuesta de Roro, la conocida creadora de contenido ha lanzado su propia creación, y muchos se han lanzado a probarlo.

"Probamos las nuevas tartas de queso de Rorro, las tartas de queso de Anelo, que es la marca que ha creado la caja. Me encanta, es superbonita. Una pena que se ha chafado un poquito por aquí, pero espero que las tartas estén sanas y salvas", comenta Miguel, @TakoYaki, conocido influencer de Zaragoza.

El crítico gastronómico probó primero la tarta de queso esponjosa, que describió como “una nube con sabor intenso a queso” y con una base sorprendente de galleta Lotus. Su reacción lo dice todo: “Mmm, qué rica. Buah, está increíble de sabor, ¿eh? Sabe mucho a queso”, comenta.

Pero el verdadero flechazo llegó con la tarta de queso cremosa, esa textura que ya es casi religión entre los amantes de este postre. “Uy, uy, uy, uy, uy. Nada, es que simplemente mirándola ya sé que me va a gustar más", reconoce. "Lo siento, pero contra la textura cremosa en una tarta de queso, no se puede luchar”, confesaba Tako Yaki entre bocado y bocado.

Más allá de la textura, el creador de contenido destacó que ambas opciones compartían un sabor prácticamente idéntico, con un equilibrio perfecto entre dulzor y queso. Eso sí, lo que marcó la diferencia fue la sensación en boca: “Buah, esta textura es inmejorable. Para mí gana, sin duda, la cremosa”, dice casi al final del video.

El precio también generó debate: 42 euros envío incluido por dos tartas pueden parecer excesivos, pero, según quienes ya han caído en la tentación, la cantidad y el sabor parece que justifica la inversión. “Rorro, mis dieces”, concluye Tako Yaki, sumándose a la lista de fans de estas tartas de queso virales que ya circulan por redes sociales.