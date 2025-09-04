Paga más de 120 euros en un restaurante Estrella Michelin de Zaragoza y no da crédito: "Todo medido al milímetro"

Disfrutar de un restaurante con Estrella Michelin supone asumir un precio elevado. La calidad del producto, el diseño y la experiencia son factores que justifican el coste.

En Zaragoza existen tres locales con esta distinción: Gente Rara, Cancook y La Prensa. Cada uno apuesta por su especialidad y ofrece diferentes menús degustación. Los chefs dejan volar la imaginación y elaboran auténticos bocados de ensueño.

Muchos clientes invierten una considerable suma y disfrutan la experiencia; otros, en cambio, se preguntan si merece la pena pagar tanto si al final se sale con hambre. Sin embargo, la realidad es que los menús degustación están compuestos por platos pequeños pero numerosos; por eso, 'salir con hambre' resulta relativo.

¿Qué se busca en estos locales? Si lo que se desea es una comilona tradicional de ternasco asado con patatas fritas, estos restaurantes probablemente no son la mejor opción. En cambio, quienes valoran la calidad, la innovación y los sabores exóticos deberían tomar nota.

Entre los restaurantes con Estrella Michelin de la ciudad, Gente Rara tiene una propuesta muy extravagante. Un cliente, tras pagar más de 120 euros, ha relatado su experiencia.

Gente Rara, creatividad en Zaragoza

Gente Rara representa la esencia de la cocina creativa. Su lema lo deja claro: “La vida es demasiado corta para ser normal”. Desde la web explican: “En nuestra cocina encontrarás sabores reconocibles, técnica, ilusión y naturaleza”.

Añaden: “Trabajamos con productos locales de temporada y la tradición de nuestra tierra, en la que priorizamos la economía circular y la sostenibilidad de nuestro entorno”.

Entre los comentarios de Google, encontramos a Carlos Garcín, quien visitó el restaurante en junio y relata: “Teníamos reserva desde febrero, y ayer por fin llegó el momento”. Es un dato relevante: conviene reservar con bastante antelación.

Sobre el local, destaca: "No puede ser más diferente; una nave bien espaciosa adecuada para la ocasión que, sorprendentemente, estaba a una temperatura perfecta". En Zaragoza, en verano, lograr esto no es sencillo.

El mismo cliente resume el menú: “Pedimos el más completo, de veintiún pases; sin duda, toda una experiencia”. Más de veinte bocados con sabores, texturas y presentaciones originales. Prefiere mantener la sorpresa: “No voy a contaros todo pase por pase, creo que una de las mejores cosas de estos restaurantes es ir sin saber y simplemente disfrutar”, sentencia.

También destaca la atención: “Disfruto casi tanto de la comida como del servicio, de ver cómo está todo cuadrado como un engranaje perfecto y medido al milímetro”, acredita.

Restaurante Gente rara, Zaragoza. Google

Subraya la variedad de platos: “En este menú no pude disfrutar tanto como en otros, puesto que había muchísimos pases de pescado y, aunque mis raíces son gallegas, soy más de carnes”, explica. Preguntar por la variedad de los pases es importante para elegir mejor.

En cuanto al precio: “Salió a 123 euros por cabeza: ciento diez del menú y el resto por bebidas. Un precio razonable para un Estrella Michelin”, afirma.

Las imágenes del menú confirman la presentación impecable. Todo está medido al milímetro, el precio es justo y la experiencia resulta memorable. Solo con ver las fotos uno empieza a salivar y a soñar con recibir el regalo de una cena allí. Quizá para el próximo cumpleaños o aniversario llegue esa sorpresa deliciosa