Un asesor inmobiliario tajante sobre la compra de una vivienda: "Tienes que ir al banco a hacer un estudio financiero"

Una pareja observa los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria

Comprar una casa es una de las grandes metas de muchos jóvenes en España. La mayoría ronda los 30 años, tienen estudios, idiomas y un empleo estable. Sin embargo, siguen viviendo con sus padres.

El motivo es claro: poca oferta y precios muy altos en el mercado inmobiliario. Muchos ni se plantean dar el paso. Otros no saben por dónde empezar.

Según Matías Elalle, asesor inmobiliario, lo primero es calcular tu capacidad real de compra. “Antes que nada hay que ir al banco y pedir un estudio financiero”, explica. Los bancos suelen financiar el 80%. El comprador debe aportar al menos un 20% ahorrado.

En algunos casos los bancos pueden llegar a financiar hasta el 90%, 95% o incluso el 100%, aunque el requisito de ahorro sigue siendo el factor determinante a la hora de plantearse comprar una vivienda tanto para invertir como para vivir. No hay fórmulas mágicas.

Elalle es muy popular en redes sociales, famoso por compartir oportunidades únicas en Zaragoza, así como consejos muy útiles a la hora de dar tus primeros pasos en este sector.

El primer piso no será el definitivo

Elalle explica que la primera vivienda debe entenderse como un paso inicial: “No será el piso donde formes tu familia, sino tu primera experiencia para crecer en el mercado inmobiliario”, afirma.

Invertir en un primer piso te permite amortizar deuda, ganar revalorización y vender después para acceder a una vivienda mejor.

Ante la subida de precios y alquileres, muchos temen una nueva burbuja como la de 2008. Elalle lo descarta en Zaragoza. “Es la cuarta ciudad de España y no estamos en valores históricos. Hay más demanda que oferta y los tipos de interés actuales favorecen la compra”, asegura.

Dónde buscar tu primera vivienda en Zaragoza

Elalle recomienda analizar bien la zona y visitar varios inmuebles antes de decidir. “Siempre aconsejo ver un mínimo de cinco pisos. Solo si es amor a primera vista merece la pena precipitarse”, comenta.

Para quienes compran por primera vez, sugiere barrios intermedios como San José, Delicias o Las Fuentes. Son más asequibles, tienen buena conexión al centro y ofrecen precios más ajustados. De todas formas, se busque dónde se busque, el experto inmobiliario da estos 5 consejos antes de comprar:

Haz un estudio financiero antes de buscar piso.

Ten ahorrado al menos el 20%.

Considera tu primer piso como una inversión inicial.

Analiza bien la zona y compara opciones.

No te precipites: visita varios inmuebles.

Si quieres más consejos y estar al tanto de oportunidades en Zaragoza, seguir a expertos como Matías Elalle en redes sociales puede ser de gran ayuda.