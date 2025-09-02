No son los Alpes: la tirolina más alta de Europa está en este pueblo de Aragón a más de 1.200 metros de altura

Los Alpes son esa cordillera de montañas de Europa Central de más de 4.000 metros de altura, desde luego de lo más alto que hay en Europa. Sin embargo, allí no encontramos tirosina alguna por la que lanzarnos y activar la adrenalina.

Para hacer deporte de aventura que nos acelere el corazón no hace falta que nos vayamos a Suiza, en el Pirineo aragonés encontramos un pequeño pueblo con la tirosina más alta de Europa, y la más rápida del mundo.

La Tirolina Ordesa Pirineos está situada entre Jaca y Ainsa, en Fiscal, con vistas privilegiadas al Parque de Ordesa y Monte Perdido. Se trata de la tirolina más rápida del mundo, gracias a la gran velocidad que alcanza entre las montañas.

De hecho, ha llegado a ir a 189 kilómetros por hora, como récord máximo. En cualquier caso, esta cifra fue alcanzada por un experto con un traje de mínima resistencia al aire y con un paracaídas de frenado. En el resto de los casos, la velocidad que se suele alcanzar es de entre 130 y 160 kilómetros por hora.

La infraestructura de esta tirosina impresiona tanto como la experiencia en sí misma. El cable mide 2.036 metros de longitud, con un desnivel de 400 metros y una pendiente media del 20%. De tal forma que la experiencia dura algo más de 1 minuto, literalmente vuelas.

Tirolina Pirineos Ordesa

Tal y como indican desde la página web de la propia tirosina (tirolinapirineos.com), esta experiencia: "Incluye aparcamiento, zona de terrazas con visualizado de salida y llegada y subida guiada en 4×4 al mirador del Pirineo y Ordesa finalizando con la experiencia inolvidable de volar en la tirolina más rápida del mundo y segunda más larga de Europa."

La propia organización ofrece un servicio completo que va más allá del simple descenso. La experiencia incluye aparcamiento gratuito, zona de terrazas desde la que se puede contemplar la salida y la llegada, y una subida en coche hasta el mirador del Pirineo y Ordesa.

Desde allí comienza la verdadera aventura: lanzarse por la tirosina más rápida del mundo y la segunda más larga de Europa, una vivencia que combina emoción y naturaleza en estado puro.

Vuelo individual o en pareja

Además de la modalidad individual, la Tirolina Ordesa Pirineos permite realizar el vuelo en pareja o en tándem. Para ello, es necesario reservar dos vuelos en el mismo horario y avisar a los guías de la intención de lanzarse juntos.

Eso sí, existen ciertas condiciones de seguridad: el peso máximo entre las dos personas no puede superar los 150 kilos y la diferencia de peso entre ambos no debe ser superior a 40 kilos. En el caso de los menores, se exige un peso mínimo de 40 kilos para volar solos y de 35 kilos para hacerlo acompañados, siempre respetando también la diferencia máxima de peso establecida.

Tirolina Pirineos Ordesa.

El precio de esta experiencia única es de 45'90 euros por persona. No obstante, existen descuentos especiales para jóvenes de entre 18 y 26 años, que pueden disfrutar del recorrido por un precio reducido de alrededor de 35 euros.

Una tarifa accesible si tenemos en cuenta que se trata de una de las actividades de aventura más impactantes de Europa.

Tirolina en Tik Tok

La propia Tirolina Ordesa tiene cuenta en TikTok (@tirolinaordesapirineo) en la que suben videos explicativos, respondiendo preguntas de los usuarios. Pero los videos que más triunfan son los de las bromas.

A los de la tirolina, les gusta pasárselo en grande y cuando el usuario ya está preparado a punto de salir disparado gastan bromas como "Ay, que creo que no he sujetado bien el cable", y lo lanzan sin más explicación.

Los vídeos son muy divertidos, pero el susto podría ser de muerte. Algunos comentarios muestran esta preocupación, y los chistosos de la tirolina reconocen que los protagonistas de los vídeos están enterados de la broma: "Hola! La clienta estaba informada sobre el guión. Es un vídeo de humor" se lee en sus respuestas.

Visitar la Tirolina Ordesa Pirineos no es solo un plan para amantes de la adrenalina, también es una excelente oportunidad para descubrir el entorno natural y cultural del Pirineo aragonés. Pueblos con encanto como Aínsa o Jaca, rutas de senderismo entre montañas y una gastronomía tradicional que invita a sentarse a la mesa completan la escapada.

Si quieres vivir una experiencia de altura, no hace falta cruzar medio continente: la tirolina más alta de Europa y la más rápida del mundo te espera en Aragón, en el encantador pueblo de Fiscal.