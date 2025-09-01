Comienza nueva temporada de Masterchef Celebrity 2025: este es el aragonés que se pondrá ante los fogones

Con el final del verano a la vuelta de la esquina, la televisión española recupera sus grandes apuestas de entretenimiento. En el caso de Televisión Española, la gran esperada de esta temporada vuelve a estar en los fogones: MasterChef Celebrity 2025 se pone el delantal y se prepara para conquistar de nuevo al público.

Delantal, gorro y manos limpias para meternos en harina. Hasta 16 concursantes lucharán con ollas y sartenes para hacerse con un premio muy sabroso (económicamente hablando). Entre los 16 nombres, destaca un aragonés.

El representante de la tierra que conquista corazones allá por donde va, no es ningún secreto. Se trata de Juanjo Bona. El concursante de Operación Triunfo demostró que sabe cantar; ahora en este programa de televisión se enfrenta al reto de demostrar que sabe cocinar.

¿Cuándo empieza Masterchef Celebrity 2025?

El formato culinario, convertido ya en un clásico del prime time, regresará este lunes 1 de septiembre, a partir de las 22:50 horas (una hora menos en Canarias). En esta ocasión serán 16 los aspirantes famosos que intentarán deslumbrar a los chefs veteranos que siguen al mando del jurado: Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nájera y Jordi Cruz. Como siempre, solo uno logrará imponerse y suceder a la ganadora del año pasado, Inés Hernand.

¿Cuál es el premio de Masterchef Celebrity 2025?

El vencedor de esta décima temporada no solo levantará el simbólico trofeo y grabará su nombre en la histórica ensaladera de plata del programa, sino que también recibirá un premio económico de 100.000 euros, además de la oportunidad de publicar su propio libro de recetas. Un aliciente más para que los concursantes den lo mejor en cada prueba, conscientes de que la exigencia de los jueces no da margen a errores.

¿Dónde ver MasterChef Celebrity 2025

Los seguidores del concurso podrán seguirlo como siempre en La 1 de TVE. Y para quienes no puedan verlo en directo, la opción más cómoda pasa por RTVE Play, la plataforma online en la que se pueden recuperar los programas a la carta sin coste adicional. Así, la competición estará disponible en cualquier dispositivo y en cualquier lugar.

Los nuevos aspirantes

La dirección del programa ha trabajado a fondo en el casting para asegurar una edición memorable. El grupo de celebridades elegido promete dar juego dentro y fuera de la cocina, con la mezcla habitual de humor, rivalidad y emoción que caracteriza al formato.

Además, con la participación de Juanjo, el sello aragonés está garantizado. ¿Llevará un cachirulo? ¿Tendrá que preparar un ternasco? Sea como fuere, el zaragozano se las ingeniará para mostrar su tierra.

El nombre de cada uno se irá convirtiendo en protagonista de las galas conforme avance la competición, en una temporada que pretende ser de las más intensas hasta ahora.