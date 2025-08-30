Miguel, experto gastronómico, rotundo con esta cafetería 'XXL' de Zaragoza: "Puede ser el donut más grande de España"

En una nueva aventura del influencer zaragozano @takoyakiblog por los bares, restaurantes y comercios de hostelería de la capital aragonesa, prueba junto con una compañera, una cafetería zaragozana de postres y dulces XXL. Y para muestra, el inmenso donut y croissant que aparecen en el vídeo.

Ambos fueron a desayunar a una de las cafeterías mejor valoradas de Zaragoza, 'Los Mayses', especializada en este formato de postres XXL. Comienzan probando el donut con crema de pistacho, cuyo interior 'blandito' mejora al untarlo con el café, según Takoyaki.

El tamaño del mismo impresiona, "Puede ser uno de los donut más grandes de España", subrayó el creador de contenido al principio del video. Su precio es de tan solo cuatro euros, y "perfectamente se podría compartir entre cuatro personas".

Por otro lado, ambos prueban el croissant de Kinder Bueno, igualmente enorme. "Buah, locura. Madre mía", sentenciaban ambos. Además, el precio son cuatro euros, el mismo que el donut gigante de pistacho, "Creo que el precio está muy bien", comenta el influencer.

@takoyakiblog 🥐 Los Mayses en📍Zaragoza 👉🏼 Cafetería muy recomendada tanto por su repostería y dulces XXL como por su servicio y ubicaciones ☕️ Tienen 4 locales: - Miguel Servet 5 - Tomás Bretón 7 - Delicias 26-28 - Fernando el Católico 50 💬 ¡Espero que os guste! ♬ sonido original - Takoyaki 🧸

Otros postres XXL de Los Mayses

Esta cadena de cafeterías ha irrumpido con fuerza en la escena gastronómica de Zaragoza, gracias a una fórmula tan sencilla como llamativa, postres XXL elaborados en su propio obrador. Además de la viralidad de su producto sumado con la difusión en cuentas como las de @takoyakiblog o @albamoress, dedicadas a mostrar este tipo de establecimientos, ayudan a su buena reputación.

Otro de los puntos fuertes de estas cafeterías son su ubicación, ya que se encuentran repartidas por distintos puntos de la capital aragonesa. En total, cuentan con cuatro establecimientos, los cuales podemos encontrar en:

Calle Miguel Servet, número 5.

Calle Tomás Bretón, número 7.

Calle Delicias, número 26-28.

Calle de Fernando el Católico, número 50.

Su carta incluye desde croissants, donuts y palmeras de chocolate, hasta los cada vez más populares New York rolls. Todos ellos en un tamaño superlativo, por supuesto. La variedad en los rellenos es otro de los reclamos para los más lamineros, pudiendo encontrar desde clásicos como Nutella o galleta Lotus hasta propuestas más atrevidas con pistacho o Kinder Bueno.

Con un precio que oscila entre los 3 y 4 euros, estos dulces resultan tan asequibles como contundentes, ideales para compartir en pareja o con amigos… siempre que se quiera dejar hueco para la comida después.