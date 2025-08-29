Zaragoza entra en el 'Top 10' de ciudades donde mejor se come de España según The Times: "Hay que llegar con hambre"

La dieta mediterránea es de las mejores del mundo. La gastronomía española conquista paladares y corazones por igual. Pero dentro del país, hay mucha variedad, y la comida zaragozana ha recibido un reconocimiento especial.

El medio internacional The Times ha publicado su 'Top 10' de ciudades donde mejor se come de España. En el artículo, recientemente publicado presenta su "guía para amantes de la gastronomía", siendo el primer lugar Bilbao y el último Zaragoza.

Según The Times, el ranking de las 10 mejores ciudades españolas para comer en 2025 es: Bilbao, Sevilla, Logroño, Oviedo, Madrid, Barcelona, San Sebastián, Valencia, Palma y Zaragoza. Aunque no esté en el podium, la capital aragonesa está dentro del listado gastronómico de 'The Times', lo que supone ya en sí, un auténtico logro.

El artículo en cuestión comienza dando un consejo: "Hay que llegar con hambre". Después va haciendo una descripción de la gastronomía de cada ciudad. Sobre Zaragoza dice: "exhibe una dinámica mezcla de sabores moriscos, romanos y rurales aragoneses". Destacando que está a 90 minutos de Madrid en tren, por lo que se entiende que está bien comunicada y es fácil llegar para visitar.

"Una gastronomía de la huerta a la mesa", se explica en su artículo, y razón no les falta. En Zaragoza se come de todo, pero el producto local destaca. El ternasco, las migas, el bacalao ajoarriero y el jamón de Teruel aparecen como productos destacados.

Los vinos tampoco pasan desapercibidos, y se recomienda acompañar estos platos con un Somontano o un Garnacha de la región.

Por otro lado, se nombran dos ubicaciones imprescindibles en las que disfrutar de los manjares de Zaragoza: El Tubo, y el Mercado Central.

"Conozca el entorno recorriendo los puestos de productos frescos del Mercado Central, diseñado en 1895", se lee. El mercado de abastos está al lado de la Basílica del Pilar, por lo que cuenta de una posición estratégica para atraer a los turistas. Además, después de la reforma total de hace unos años está precioso.

El tubo de Zaragoza, por la noche.

"Luego diríjase al barrio de tapas El Tubo para seguir explorando", continúa el artículo. Las migas aragonesas (migas de pan fritas con chorizo), el bacalao ajoarriero (bacalao con pimientos y ajo) y el jamón de Teruel, son nombrados específicamente y considerados "todo un éxito de ventas".

Que Zaragoza es digna de visitar, no es un secreto; pero la capital aragonesa no solo es la Basílica del Pilar (que desde luego compensa venir 'de propio' solo para visitarla), cuenta con un atractivo que también puede comenzar por el paladar.