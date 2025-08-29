Alma, peluquera en Zaragoza, lo tiene claro: "Para evitar la caída del pelo en otoño, hay que tratar la fibra capilar desde ya"

"Para evitar la caída del pelo en otoño, hay que tratar la fibra capilar desde ya" Aragón TV y Freepik

Pese a que es un tema desconocido por muchos, la caída del pelo en la transición del verano al otoño se acelera exponencialmente. El estrés por la vuelta a la rutina, sumado a un menor cuidado del mismo por las vacaciones, tiene sus consecuencias, y a veces, graves.

Por ello, la peluquera zaragozana Alma Menta, dueña de la peluquería 'Menta' ubicada en la calle Pedro de María Ric, ha querido dar ciertos avisos y consejos en el programa Conexión Aragón, de Aragón TV.

"El cabello sufre justo después del verano. Y también sufre el bulbo capilar, señal de que hemos maltratado la fibra a lo largo del verano", comenta Alma. "La sal del mar, el cloro de la piscina, a lo mejor no te llevaste el kit adecuado en tus vacaciones y usaste el champú del hotel" son algunos de los errores comunes que cometemos en verano y que en otoño se pagan caro.

Debido a este mal cuidado, la fibra capilar se rompe y se desequilibra el bulbo capilar. La buena noticia es que todavía se está a tiempo para actuar. El pelo está hecho para abrigar, por lo que después de pasar tanto calor en el verano la tendencia natural es la de caerse, aunque afecta especialmente a las personas que tienen el cuero cabelludo más débil. "Tienen que empezar a actuar desde ya", afirma Alma.

Los cambios de look en esta época del año tampoco son buenos aliados. Notar la caída del pelo precipita a la mayoría de clientes a hacer un cambio de look para revertir este sentimiento, lo que puede agravar la situación, comentan desde el plató de Aragón TV.

Consejos para frenar la caída del cabello a final de verano

La mayoría de expertos coinciden en seguir una alimentación equilibrada rica en vitaminas del grupo B, hierro y zinc, además de mantener una buena hidratación. Complementar con productos específicos para fortalecer la raíz del pelo, evitar el exceso de calor en secadores o planchas y realizar masajes en el cuero cabelludo también puede favorecer la circulación y estimular el crecimiento.

Si la caída ya es evidente, lo mejor es acudir a un profesional. También hay que tener en cuenta que, aunque la caída estacional es difícil de evitar por completo, con las indicaciones adecuadas el cabello puede recuperar su fuerza y densidad habitual en pocas semanas. Todo es posible, eso sí, el mejor consejo es prepararse para que no vuelva a ocurrir al año que viene.