Este es el grado superior de FP con el que puedes llegar a ganar hasta 30.000 euros anuales y puedes estudiar en Zaragoza

Elegir qué estudiar tras la etapa obligatoria es una de las decisiones más importantes en la vida de cualquier estudiante. La vocación, las salidas profesionales y el futuro salario son factores clave, pero no siempre es fácil decidir.

En este escenario, la Formación Profesional (FP) se ha consolidado como una alternativa muy atractiva, especialmente para quienes buscan una inserción laboral rápida y práctica.

La FP está creciendo a pasos agigantados en España gracias a su enfoque práctico y a la conexión directa con las necesidades del mercado laboral. Sus programas abarcan desde sectores tecnológicos (los que más demandan nuevos perfiles) hasta servicios tradicionales en los que la falta de profesionales es cada vez más evidente.

Además, el tema de los sueldos no está nada mal; y una persona con una FP puede cobrar igual o incluso más que un graduado universitario según en qué sectores.

El grado superior de FP con el que puedes llegar a ganar hasta 30.000 euros anuales es el curso de especialización en Desarrollo de Videojuegos y Realidad Virtual.

FP en Zaragoza

La Formación Profesional se presenta como una solución ideal tanto para jóvenes que no quieren ir a la universidad como para adultos que desean reorientar su carrera. Y es que, según datos oficiales, la tasa de empleabilidad de la FP es una de las más altas del sistema educativo.

En Zaragoza, una de las formaciones con mayor proyección es el curso de especialización en Desarrollo de Videojuegos y Realidad Virtual, impartido en el Campus Digital de la avenida José Atarés.

Este programa forma a profesionales capaces de diseñar y desarrollar videojuegos para diferentes dispositivos y plataformas, utilizando herramientas de última generación.

Pero sus aplicaciones no se limitan al ocio: también prepara para crear soluciones en realidad virtual y aumentada con aplicaciones en sectores como la medicina, la educación o la ingeniería.

Duración, plazas y requisitos

El curso cuenta con una duración de 600 horas, se imparte en horario vespertino de lunes a viernes y ofrece únicamente 20 plazas, lo que lo convierte en una formación muy exclusiva. El curso empieza en octubre.

Para acceder, es necesario tener al menos uno de los siguientes títulos de técnico superior:

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Desarrollo de Aplicaciones Web

Administración de Sistemas Informáticos en Red

Animaciones 3D

¿Cuánto gana un desarrollador de videojuegos en España?

La salida profesional más evidente de esta especialización es el desarrollo de videojuegos, un sector en auge y con muy buenas condiciones laborales. Según datos de la Universidad Europea Creative Campus, el salario medio de un desarrollador de videojuegos en España se sitúa en torno a los 31.000 euros anuales.

Un diseñador junior puede empezar ganando entre 18.000 y 26.000 euros al año. Por otro lado, un profesional senior, con experiencia, supera fácilmente los 30.000 euros anuales. El mundo del videojuego está creciendo de manera exponencial, y genera empleo ya no solo detrás de la pantalla como programador, sino ya delante como jugador profesional los conocidos como 'gamers', pero este es otro tema.

En un momento en el que las empresas tecnológicas demandan personal cualificado casi de forma inmediata, este tipo de formación se convierte en una oportunidad única para quienes buscan empleo estable en un sector creativo y en expansión.

El curso de FP en Zaragoza garantiza un camino directo al mercado laboral, y abre la puerta a una de las industrias más innovadoras y con mayor proyección internacional.