Matías, experto inmobiliario en Zaragoza, alto y claro: “Estas son las zonas más asequibles para primeros compradores”

Para muchos jóvenes de Zaragoza, independizarse sigue siendo toda una utopía. Entre los requisitos bancarios, los imparables precios de la vivienda y la escasa capacidad de ahorro, acceder a un piso en propiedad parece una meta muy lejana.

Por eso, hablamos con Matías Elalle, un experto inmobiliario muy popular en redes sociales, famoso por compartir oportunidades únicas en Zaragoza así como consejos muy útiles a la hora de dar tus primeros pasos en este sector.

Pero antes de plantearse ninguna compra, Matías señala que lo primero que debe plantearse cualquier joven interesado es conocer su capacidad financiera real. “Antes que nada hay que ir al banco a hacer un estudio financiero y ver tu posibilidad de compra”, explica. Y añade, “Como norma general, los bancos te van a dar el 80%, pero tú tienes que tener el 20% ahorrado”.

En algunos casos los bancos pueden llegar a financiar hasta el 90%, 95% o incluso el 100%, aunque el requisito de ahorro sigue siendo el factor determinante a la hora de plantearse comprar una vivienda tanto para invertir como para vivir. No hay fórmulas mágicas.

Consejos para adquirir tu primera vivienda en Zaragoza

Más allá de las cifras, Matías insiste en que el primer piso debe entenderse como un paso inicial y no como el hogar definitivo. “Tienes que saber que es el primer pasito. No va a ser el piso donde vayas a vivir con tu futura familia, sino tu primera experiencia para luego poder ir creciendo”.

Usar la deuda de manera inteligente es bueno, te permitirá ir pagando poco a poco una vivienda, liberarte de la misma, conseguir una revaloración y poder venderla posteriormente para adquirir otra mejor.

En cuanto al debate sobre una posible burbuja inmobiliaria como la del 2008, viendo la tendencia alcista del precio de la vivienda y de los alquileres últimamente, Matías se muestra tranquilo. “Zaragoza es la cuarta ciudad de España y no estamos en los valores históricos de aquella época”, asegura. Afirma que hay más demanda que oferta y que, además, los actuales tipos de interés están animando a muchos a lanzarse a la compra.

Con esa visión en mente, recomienda analizar bien la zona y ver varios inmuebles antes de tomar cualquier decisión. “Recomendaría empezar por zonas intermedias, en barrios obreros como San José, Delicias o Las Fuentes, que son más asequibles para quienes compran por primera vez”. Estas zonas ofrecen viviendas con precios algo más ajustados y, en muchos casos, con buena conexión al centro de Zaragoza.

Además, Matías recomienda no precipitarse a no ser que sea amor a primera vista, “Siempre recomiendo ver un mínimo de cinco pisos antes de tomar la decisión de compra”, añade.

Tanto si buscas un piso como primera vivienda, como si eres inversor, seguir cuentas como las de Matías Elalle en redes puede resultar muy útil para tener más consejos como estos y estar al tanto de las últimas novedades del mercado inmobiliario en Zaragoza.