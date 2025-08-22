Una vecina del centro estalla contra las palomas del centro en Zaragoza: "Me cagaron encima dos veces la misma semana"

Hace años que las palomas abandonaron la plaza del Pilar. Ir a darles de comer, antes o después de visitar a la Pilarica, es un plan que todos los zaragozanos nacidos antes de los 90 han hecho. Sin embargo, sus plumas y excrementos eran muy molestos y estropeaban la Basílica, por lo que se llevó a cabo un plan municipal para echarlas de ahí.

En el entorno de la turística plaza apenas se ven palomas, pero estas aves no han desaparecido de la ciudad. Las 'ratas del aire' se han mudado a otras zonas de Zaragoza y siguen dando problemas a los vecinos.

"Son un auténtico incordio", reconoce Sofía, una vecina del barrio de San José. "Por no hablar de las infecciones que pueden transmitir", añade su compañera Eva. Quejas que llegan justo después de la alerta por las ratas en el centro de la ciudad.

Suelo del Paseo Independencia (Zaragoza) manchado por excrementos de palomas. E.E

El Ayuntamiento de Zaragoza es consciente de esta situación, y ya ha realizado este año 17.329 tratamientos contra las plagas, de los que 15.117 están centrados en la desratización, además de la captura de 3.000 palomas.

El presupuesto total dedicado a estas tareas de control de plagas en 2025 es de 420.000 euros, de los que ya se han ejecutado un 45%. Una inversión que ha ido subiendo desde 2019.

Palomas en Zaragoza

"En el parque Pignatelli me cagaron encima dos veces en la misma semana", relata María, una joven que pasa habitualmente por allí de camino al trabajo. En la zona de Sagasta vive Laura, quien también reconoce que la zona está llena de excrementos y que "es imposible" sentarse en esos bancos.

El Paseo Sagasta está actualmente en obras, y el suelo está siendo totalmente renovado. Lo que implica mayor limpieza y mejor presentación de la zona. Sin embargo, en alguna de las bocacalles hay casas deshabitadas y las palomas tienen fácil poner ahí sus nidos.

Paseo Sagasta (Zaragoza) en obras. E.E

"Ponen sus nidos en los balcones o en los tejados, y hay que estar continuamente limpiando el alféizar", continúa quejándose Laura. "Cuando salgo a la calle voy con mil ojos, mirando hacia arriba para que no me manchen", termina.

Desde el Servicio de Salud Pública del consistorio han señalado que el verano suele ser una mala época, ya que con el calor se aumenta la posibilidad de plagas. Además, han solicitado colaboración ciudadana para reforzar el plan contra las ratas, palomas y demás plagas de la ciudad.

Un banco de Paseo Sagasta manchado. E.E

Recuerdan que la acumulación de bolsas de basura fuera de los contenedores, así como el abandono de solares o edificios sin mantenimiento, favorecen la presencia de ratas o facilitan los nidos de palomas. Del mismo modo, insisten en la prohibición de alimentar animales en la vía pública.

Tan importante es el control como la prevención, el Ayuntamiento de Zaragoza y la Universidad de Zaragoza mantienen la Cátedra de Investigación en plagas urbanas y salud pública, que analiza la presencia de mosquitos invasores en nuestra ciudad, además de realizar estudios sanitarios de las palomas y ratas capturadas.