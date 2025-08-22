Una auténtica taberna alemana en un rincón de Zaragoza: "Posiblemente la mejor cerveza de la ciudad"

Pese a que la reina indiscutible de Aragón es la cerveza Ambar, salirse de lo conocido de vez en cuando puede ser todo un acierto. Muy cerca del Puente de Piedra, en el Barrio Jesús, hay un pequeño rincón que reúne a los amantes de la cerveza artesanal en Zaragoza. Se llama ‘Homo Sibaris Lacebada’, una taberna con encanto y sabor alemán.

Con una puntuación de 4,5 estrellas y más de 600 reseñas en Google, este local se ha convertido en lugar de referencia para aquellos maños que quieren probar nuevos tipos de cerveza. “Posiblemente la mejor cerveza de la ciudad”, asegura Juan Yepes en una de sus reseñas.

Los comentarios son reflejo de su éxito. Jorge Porcar, por ejemplo, habla de “una de las mejores experiencias cenando que he tenido”, mientras que Isabel Layunta subraya “Volveré sin duda! vale la pena dar un paseito para llegar”.

Ubicado en la calle Caminos del Norte, número 24, a unos 20 minutos andando desde la Plaza del Pilar, este templo cervecero combina un ambiente acogedor y un servicio de diez que bien merece una visita.

La cerveza como principal protagonista

Como no puede ser de otra manera, la principal virtud del local es, sin duda, la cerveza. Su carta rotativa ofrece desde tiradores con clásicos europeos como Chimay Triple, Saison Dupont, Ayinger Brauweisse o la refrescante Santa Clara Lager, hasta propuestas menos habituales como Zichovec Winter Affair o la Whiplash Gossip. Con precios que van desde los 3,50 a los 8 euros la más cara.

A ello se suma una selección de cerveza en formato botellín, con un precio ligeramente superior pero igualmente recomendable con cervezas como la Framboise de Oud Beersel (9,50 euros) o la intensa Back to Black de De Ranke (20 euros).

Más que una cervecería

Aunque la cerveza es la estrella, el local no se queda ahí. Los visitantes destacan la cocina variada, con propuestas que van desde platos del día, tapas, raciones, bocadillos o incluso hamburguesas. Su comida tampoco pasa desapercibida entre las opiniones de los clientes, “Sigue teniendo la cerveza artesana como referente y una buena cocina como punto de apoyo” comenta Javi Andreu.

Los precios de la comida no son para nada disparatados y permiten disfrutar de una buena cena con amigos, teniendo como principal protagonista, como no puede ser de otra manera, la cerveza alemana. Las tapas y raciones tienen un precio medio de unos 7 a 10 euros, mientras otras opciones como los bocadillos y hamburguesas no superan los 13,50.

Además de la comida y la cerveza, Homosibaris La Cebada se ha consolidado en un punto de encuentro para los aficionados, gracias a sus eventos y catas que exploran el mundo de la cerveza artesana.