Ni Actur ni Valdespartera, este es el mejor barrio para vivir en Zaragoza según la IA: "Tiene todo sin estar en pleno centro"

Una terraza de Zaragoza llena de clientes, en una imagen de archivo. Europa Press Zaragoza

Elegir dónde vivir en Zaragoza no es tarea sencilla. La ciudad cuenta con barrios muy diferentes entre sí: desde el Actur, con su tranvía y el centro comercial Grancasa, hasta Valdespartera, un barrio joven y en expansión que atrae a muchas familias gracias a sus zonas verdes y servicios. Ambos están entre los favoritos de los zaragozanos.

Sin embargo, hemos querido preguntar a la Inteligencia Artificial y su respuesta no nos ha sorprendido. El mejor barrio de Zaragoza según la IA es Romareda.

Es cierto que, dependiendo de lo que valores y busques, te parecerá mejor un barrio u otro. Si quieres estar cerca de todo, tu zona es el centro; si prefieres algo más exclusivo, con casas modernas y zonas verdes, echa un vistazo a Casablanca o Arcosur.

Hay que reconocer que elegir barrio dependerá principalmente de la oferta y del presupuesto. Actualmente el problema de la vivienda es un asunto que afecta a miles de jóvenes, no solo en Aragón sino en toda España.

Desde el Gobierno Autonómico hay un plan estratégico en marcha para construir y rehabilitar vivienda, tanto en Zaragoza como en las otras localidades de la comunidad. De todas formas, la IA no repara en gastos y sentencia que Romareda es el mejor barrio.

Romareda: calidad de vida en el corazón de Zaragoza

Lo que convierte a Romareda en un barrio tan especial es su equilibrio perfecto entre tranquilidad, servicios y ubicación. No es tan bullicioso como el centro, pero tampoco está tan alejado como otras zonas residenciales.

Vivir aquí significa poder salir de casa y, en apenas cinco minutos, pasear por el Parque Grande José Antonio Labordeta, el pulmón verde de la ciudad. También supone tener a mano supermercados, colegios de prestigio, centros de salud y hospitales como el Miguel Servet, a los que puedes llegar andando.

Parada Romareda del tranvía de Zaragoza. Google Maps

Uno de los grandes puntos fuertes de Romareda es su excelente comunicación. El tranvía conecta el barrio con el centro en apenas diez minutos, y para quienes prefieren el coche, las avenidas amplias y el fácil aparcamiento son un plus respecto a otras zonas más saturadas.

Se trata además de un barrio seguro y bien cuidado, donde conviven vecinos de toda la vida con familias jóvenes que buscan estabilidad.

Comercio local y oferta gastronómica

Romareda también destaca por su variedad de comercios y restaurantes. En el Centro Comercial Los Porches del Audiorama y en Aragonia puedes encontrar desde moda hasta cines, pasando por supermercados como Mercadona.

La gastronomía tiene nombre propio en la zona. El clásico Restaurante Rogelios, junto al estadio, es un punto de referencia para comer bien antes o después de un partido. Para algo más informal, Tatín Restaurante & Café es famoso por sus bocadillos y raciones a buen precio.

Los Porches del Audiorama

Y si lo tuyo es la música en directo, locales como Sala Z o La Ley Seca convierten las noches en Romareda en una experiencia cultural única.

El gran inconveniente de Romareda es que la oferta de vivienda es limitada y los precios son elevados. No es el barrio más barato de Zaragoza, pero quienes consiguen hacerse un hueco aquí disfrutan de una calidad de vida difícil de igualar.