Nacho Lahorga, el zaragozano de moda en redes: "Prefiero que la gente se quede con el mensaje a llevarme 300 euros al mes"

Hay personas a las que podrías escuchar hablar durante horas sin cansarte. Un ejemplo de ellas es Nacho Lahorga, un aragonés de 26 años con un currículum, experiencia y conocimiento de la vida admirable para su juventud. No obstante, él prefiere escuchar y es quien pone el micrófono para que sean otros los que se expresen.

Principalmente, Nacho Lahorga es conocido por su papel como creador de contenido en redes sociales, una afición que comenzó hace varios años y que le ha llevado a alcanzar casi los 300.000 seguidores en TikTok, así como millones de visualizaciones. Y es que sus vídeos, no dejan indiferente a nadie, tocando la fibra de los protagonistas y de la audiencia.

Más allá de esto, Lahorga presenta el podcast de ‘Café con Nacho’, en el que se sienta a charlar con importantes empresarios y figuras relevantes y es secretario general de la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA).

Compaginar todos sus proyectos a veces es complicado. De hecho, ha tenido que hacer una pausa en redes sociales, pero ahora ha vuelto con más ganas, ilusión y repercusión.

En una entrevista para EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, Lahorga repasa toda su trayectoria, sus proyectos, así como aquellos momentos o consejos que más le han impactado en su vida.

Pregunta.- Para quien no le conozca… ¿Quién es Nacho Lahorga?

Respuesta.- Tengo 26 años, soy de Zaragoza de toda la vida. Ahora mismo dirijo la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA), y también soy creador de contenido. Me hice muy viral por las entrevistas a pie de calle, gracias a cambiar mi relación con mis seres queridos. A partir de ahí, me salió solo el salir a la calle y grabar a personas desconocidas con estas cuestiones. Además, tengo un podcast con perfiles más relevantes y un tiempo más largo para conocer a la persona que hay detrás, todo el rato con el foco en el mensaje de que a mí me ha funcionado, que es cuidar mis relaciones y estar bien conmigo mismo.

P.- ¿Y cómo es Nacho personalmente? ¿Cómo se definiría?

R.- Me definiría como una persona que escucha mucho, siempre he sido muy tímido, aunque ahora he cambiado muchísimo. Soy una persona que me he cuestionado mucho. Tuve varios puntos de ruptura en mi vida donde dije “no quiero seguir por esta dirección de vida” y empecé por lo más básico, que era mi gente más cercana: mis padres, mi hermano y mi pareja. A raíz de ahí empecé a pensar y a cuestionarme qué tipo de relación quería construir con ellos y todo ha ido mejorando.

P.- Es conocido por sus vídeos en redes sociales que muestran la parte humana de las personas. ¿Por qué decidió empezar en este mundo?

R.- Me salió solo. No pensé el querer crear contenido. A los tres meses, cuando ya conseguí 100.000 seguidores y 50 millones de visitas fue cuando llegó la reflexión. Ahí pensé por qué había pasado eso realmente y hacia dónde quería dirigirlo porque era mucha inversión de tiempo y no tenía muy claro hacia dónde dirigir mi contenido o si hacerlo o no. Pero dije: “Si ha salido es por algo”. Mis relaciones cercanas habían cambiado mucho y quería también que otras personas se dieran cuenta o que tuvieran ciertos momentos con sus seres queridos que a mí me habían servido tanto.

P.- ¿Cuál es el vídeo que más le ha emocionado o marcado?

R.- Ha habido muchos que me han hecho pensar y me han tocado. Una vez entrevisté a una mujer bipolar a la que le detectaron un cáncer. Me chocó mucho como lo contaba, porque se había intentado quitar la vida varias veces y me contaba esa lucha de querer seguir viviendo. Grabamos en el puente de Piedra y en el vídeo me dijo que desde ahí se había intentado quitar la vida.

Me he dado cuenta de que la gente no se relaciona como quiere con sus seres queridos Nacho Lahorga, creador de contenido y secretario general de ADEA

La semana pasada entrevisté a Javier Reula, voluntario de la Asociación Contra el Cáncer y vocal de TheMoveMen. Me impactó mucho también. Sufrió un ictus, le dijeron a su familia que había un 50% de probabilidades de que muriera y 50% de que se quedara vegetal. Al año se había recuperado, pero le detectaron un cáncer de próstata y le dieron meses de vida. Ahora lleva dos años viviendo y él dice "no sé el tiempo que me queda, sólo sé que tengo más del que me esperaba tener y lo único que quiero es decirles más te quiero a mis seres queridos".

Y sobre todo, me he dado cuenta de que la gente no se relaciona como quiere con sus seres queridos. Cualquier llamada a todo el mundo le cuesta, muchos se emocionan. Todo el mundo se guarda para sí mismo las cosas más negativas, las emociones, y nadie se atreve a contarlo porque parece que vas a dar pena o vas a ser vulnerable.

P.- Genera un contenido único en el mundo de las redes. ¿Qué le hace diferente?

R.- Para mí el camino es ser 100% auténtico. El otro día estuve mirando y yo no encontré ningún creador de contenido de entrevistas que tuviera repercusión en el que las respuestas que les dan sean reales. Todas son preparadas para generar polémica.

Yo nunca les digo qué les voy a preguntar, ni sé lo que me van a responder. Y para mí esa autenticidad de las personas es lo que de verdad toca a la gente. Es verdad que ahora ya sé los mensajes que tocan y voy directamente. Hay veces que grabo con alguien y solo vale una pregunta o una llamada. Pero por lo general ya voy afinando mucho más. Si vienes, te tienes que abrir.

Nunca les digo qué les voy a preguntar. Esa autenticidad es lo que de verdad toca a la gente Nacho Lahorga, creador de contenido y secretario general de ADEA

P.- ¿Ha tenido que descartar vídeos ya grabados?

R.- Sí, muchos. Hay gente a la que le cuesta abrirse, depende mucho de la personalidad de cada uno. Tengo un procedimiento para saber qué teclas tocar para que la gente se vaya abriendo. De primeras no le hago una pregunta muy profunda, siempre empiezo preguntando qué ha sido lo más bonito que han hecho por ellos.

Nacho Lahorga junto a Susana Alejandro Café con Nacho

P.- Además, tiene el podcast ‘Café con Nacho’. Cuéntenos sobre este proyecto. ¿Con qué objetivo nació?

R.- Yo vengo de una familia de clase media-baja, terminé creando mi empresa, después me hicieron vicepresidente de AJE y finalmente me nombraron secretario general de ADEA. Detecté un fallo de comunicación brutal. Los trabajadores piensan que los directivos solo buscan su propio beneficio y yo hablo con directivos y empresarios que de verdad quieren cuidar a sus trabajadores. No digo que sean todos, pero sí unos cuantos.

A raíz de ese fallo de comunicación, decidí comenzar el podcast. Cuento los pros, los contras, voy indagando en su historia, también quedo antes con sus familiares sin que lo sepan para tocarles muchos temas y darles sorpresas. Es un contexto para que los empresarios se abran de verdad. Es cierto que lo pivoté también a Natalia Chueca, a Sho-Hai, a diferentes tipos de perfiles, pero es siempre lo mismo, mostrar ese lado humano que hay detrás, todos somos seres humanos.

En ‘Café con Nacho’ saco 0 euros. No pongo ni publicidad en Youtube porque prefiero retener la atención en el vídeo que llevarme 200 o 300 euros al mes. Para mí lo primordial es el mensaje. Aposté mucho, invertí en las cámaras, en los micros. Luego en el tiempo de preparación, el tiempo de entrevista, el tiempo de edición...

P.- Compagina todo con su trabajo como secretario general de ADEA. ¿Es complicado llegar a todo?

R.- Desde que entré en ADEA me he centrado mucho en eso y he estado siete meses sin subir contenido. He vuelto ahora hace un mes y medio, dos meses. ADEA es mi jornada laboral y tenía que ubicarme bien, entender todo.

La asociación para mí tiene mensajes muy similares a los que quiero transmitir en mis vídeos, por eso acepté el puesto. Fernando Rodrigo, el presidente, es muy humano. Pensábamos igual en el sentido de humanizar la figura del directivo. Ellos también tienen estrés, sufren, si tienen que despedir a alguien, les fastidia.

Nacho Lahorga. E.E.

P.- ¿Tiene algo de tiempo libre?

R.- Aparte del trabajo, las entrevistas y el podcast, también tengo pareja y familia y les dedico bastante tiempo. También me dedico mucho tiempo a mí mismo para seguir avanzando. Me organizo para llegar a todo, la gente flipa con mi agenda, pero a mí me apasiona el tomar un café con uno y otro. Es un estilo de vida donde hago lo que se me da bien, estoy a gusto y puedo aportar.

P.- Tiene muchos proyectos, pero seguro que ya piensa en planes para el futuro.

R.- Todavía no lo he bajado a tierra al 100%, pero hay algo en lo que llevo unos meses pensando. Veo que los vídeos impactan mucho, emocionan, pero luego los millones de personas que me ven vuelven a su vida y no saben cómo aplicarlo con sus seres queridos. Me gustaría sacar algo, como una membresía por 10 euros al mes donde haya gente que de verdad quiera mejorar sus relaciones. Yo les daría los pasos que fui dando para vivir como estoy viviendo ahora mismo.

Además, está la parte de las charlas, porque me han cogido de profesor en The Power MBA en la parte de habilidades directivas y también voy a dar charlas en universidades de cara a final de año.

Estoy en el mejor momento de mi vida, aunque no significa que todo sea maravilloso. Surgen problemas, pero sé cómo gestionarlos.

R.- Por su exposición en las redes sociales, ¿ha recibido críticas o comentarios negativos?

R.- Mi tipo de contenido no suele generar muchas críticas. Sí que las hay obviamente y más al llegar a 170 millones de personas. Yo tengo claro el mensaje que transmito, que puedo ayudar y mover a las personas, entonces las críticas no me las tomo personales.

El último vídeo igual tiene 10.000 comentarios, no puedo leer todos. Alguna vez veo algo, sobre todo se generan debates entre la gente porque muchos buscan confrontación.

P.- ¿La sociedad actual necesita todavía mucho conocimiento y aprendizaje para expresar lo que siente?

R.- Sí, para mí el primer paso es expresar y decir lo que sienten. A mí me costó porque era una persona que había formado una coraza enorme de emociones, no sabía ni lo que sentía. El segundo fue empezar a prestar atención y entenderse a uno mismo, coger responsabilidad y saber que, por ejemplo, si me sentía atacado era por mi inseguridad, siendo mi responsabilidad por no valorarme lo suficiente.

Yo estoy avanzando más y cuestionándome más cosas. Y quiero poder transmitir a otras personas lo que yo he vivido, que ha sido muy fuerte e impactante.

P.- Por último, ¿cuál es el mejor consejo que le han dado?

R.- Ha habido muchos, pero que deje de buscar continuamente fuera la felicidad ya sea en personas, sitios, cosas o trabajo, y me empiece a entender yo mismo, entender qué tipo de relaciones quiero tener con mis seres queridos y conmigo mismo.