Cuesta casi 800.000 euros y es el piso okupado más caro de todo Zaragoza: "Está al lado de la Basílica del Pilar"

Pese al auge de medidas cada vez más proteccionistas en favor de los propietarios con la intención de facilitar los procesos de desahucio, la problemática de los pisos okupados no parece tener cerca sus días de fin.

Se ha intentado frenar con la conocida y reciente Ley Anti-okupa, la cual entró en vigor el 3 de abril de 2025 y que pretende acelerar este proceso de desahucio en viviendas ocupadas ilegalmente, permitiendo juicios rápidos a resolver en 15 días desde la interposición de la denuncia del propietario.

Sin embargo, pese a estos intentos legales, el problema de la okupación sigue más vivo que nunca. Es habitual ver una gran cantidad de pisos okupados a la venta en plataformas como Idealista, mostrando el hartazgo de los propietarios, que ya optan por vender antes que seguir enfrentándose a los okupas.

La mayoría pensará que lo más habitual es encontrar este tipo de viviendas en barrios periféricos, ciertamente alejados de las zonas con una economía más próspera. No es el caso de este piso de Zaragoza, de cuya terraza puede verse todo lo que pasa en la Plaza de España y que solo es apto para aquellos que puedan permitirse un desembolso superior a los 700.000 euros.

El piso okupado más caro

El piso okupado más caro a la venta en Zaragoza cuesta 780.000 euros. Se trata de un piso muy espacioso, ideal para familias o para inversiones de ‘rent to rent’ (alquiler de habitaciones), ya que cuenta con hasta 5 dormitorios distribuidos en 321 metros cuadrados, pudiendo hacerse más.

Otra peculiaridad que sorprende de este inmueble son sus cuatro baños, acompañados de un amplio salón-comedor y la cocina. La inmensidad y su ubicación son los factores diferenciales que denotan el lujo de la vivienda, cuyo precio se dispararía todavía más si no estuviera ocupado.

Lo mejor del mismo es que se encuentra en la céntrica calle Coso, casi en plaza de España y a muy pocos minutos de las arterias principales de la capital maña y de los principales monumentos de la ciudad, pues, como señalan en la descripción del anuncio “Está al lado de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar”.

En la propia descripción del anuncio se avisa que el precio puede variar en caso de resolverse el problema de ocupación. De hecho, dado el estado del inmueble, no puede visitarse y, por lo tanto, no hay manera de descubrir cómo se encuentra el interior de la vivienda. Debiendo asumir, inevitablemente, que necesitará una reforma.

Este no es más que otro ejemplo de una realidad que toca todos los puntos de la ciudad, pudiendo encontrar otros pisos okupados en prácticamente cada barrio de Zaragoza.

De las 31 viviendas listadas en Idealista con la categoría ‘ocupada ilegalmente’, este es el piso okupado más caro de toda la ciudad, con una estrepitosa diferencia de medio millón de euros con el segundo inmueble y en el polo opuesto del piso ocupado más barato de Zaragoza, ubicado en el barrio Oliver y a la venta por 29.900 euros.